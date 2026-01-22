Ce iei cu tine, de fapt, pe lumea cealaltă. Părintele Pimen Vlad face lumină

Părintele Pimen Vlad îi sfătuiește pe credincioși să aibă grijă la cum se comportă în această lume, pentru că de aici vor pleca numai cu ce au în suflet. Deci e important ce cultivă în inimă pe parcursul vieții.

Omul bisericii spune că e important ce anume trimitem și în partea cealaltă, pentru că acele lucruri le vom găsi. ”Nu suntem veșnic pe pământ dragilor. Viața e scurtă, iar mai devreme sau mai târziu trebuie să ne pregătim locul. Să ne pregătim locul și acolo unde o să ne ducem.

Că dacă nu trimitem nimic acolo nu o să găsim nimic. Toate celelalte rămân aici, și or să se bată pe ele. Dar noi ce facem când ne ducem acolo? Când știm că ne ducem acolo și aici au rămas toate lucrurile pentru care ne-am zbătut noi”, a explicat părintele.

Acesta a mai explicat că este important să facem o faptă bună zilnic. ”Și puteam să mai ajutăm pe alții. În orice ar trebui să îi ajutăm pe alții în afară de familia ta, pe alții pe care nu îi cunoști. Îți pregătești locul, casa duhovnicească în veșnicia lui Dumnezeu. Să nu treacă nicio zi în care să nu facem un bine, să nu zâmbim cuiva.

Să nu zicem ceva bine la cineva. Să ajutăm pe cineva, să facem o rugăciune pentru cineva. ați înțeles dragilor? Singurele lucruri pe care le poți lua cu tine când părăsești această lume sunt lucrurile care sunt în inima ta”, a mai spus el.

Pe de altă parte, acesta a explicat că lucrurile mici pot să aducă pacea și bucuria în familie. ”Ajungem să nu ne mai bucurăm, grijile în plus ne iau bucuria. Când ai puține le-ai pus la punct, ai rezolvat treaba pe care o ai, bucură-te cu familia.

Petrece timp cu familia că într-o zi poate să plece la Dumnezeu, soția, un copil. Și-o să zici că nu ai apucat să te bucuri de ei. Că nu ai avut timp să te bucuri de ei că ai alergat după bani. Bucură-te de ea și de copii, că are grijă Dumnezeu să-ți pună pe masă ce îți trebuie”.