Cum a ajuns Părintele Pimen la Muntele Athos: „Am plecat fără bani, fără nimic”

Starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică" de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos, Părintele Pimen Vlad, a relatat cum a ajuns, de fapt, să se hirotenească. A ajuns la muntele Athos, fără bani, dar cu o dorință arzătoare de a fi în slujba lui Dumnezeu.

Părintele Pimen Vlad spune că a primit ghidare divină, atunci când a ajuns la Muntele Athos.

„Am plecat fără bani, fără nimic. În 1993 a plecat în Muntele Athos. Și despre călugărie, și despre ajungerea în Sfântul Munte, părintele spune: "M-a luat Maica Domnului de mână și m-a adus” – recunoscând în toată viața sa ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului. "Aşa a rânduit Maica Domnului. Orice fac, o las pe Maica Domnului. Maica Domnului este şefa mea directă şi ea fiind mama mântuitorului, are cea mai mare trecere la fiul ei. Dacă ea mijloceşte, se deschid toate porţile”, a povestit Părintele Pimen Vlad, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Părintele Pimen a reconstruit de la zero Chilia „Sfântul Artemie ajuns la Schitul Lacu fără nici un ban strâns înainte. A viețuit acolo timp de 12 ani, alături de fratele său după trup, părintele Dosoftei, care l-a urmat în Sfântul Munte.

Duhohnicul apreciat de credincioșii români spune că rugăciunile curate, din inimă, se îndeplinesc, dacă sunt spuse din inimă. Părintele Pimen a fost diagnosticat cu o o boală gravă de inimă, însă, încrederea în ajutorul divin îl face să rămână optimist.

„Deci, tot ce facem să treacă prin inimă. De asta, mai am probleme de sănătate și cu inima, destul de grave. Mi-a spus doctorul că voi cădea la un moment dat și s-a terminat. Până să am probleme la coloană, aveam probleme mari cu inima. Acum au devenit mai mari cu coloana și am uitat de inimă, dar am dureri în fiecare zi la inimă.”, s-a exprimat Părintele Pimen.