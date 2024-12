Un autobuz cu plin cu pasageri din mai multe țări a căzut într-un lac. Cel puțin trei persoane au murit. Video

Cel puţin trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite joi, într-un accident de autobuz la bordul căruia se aflau 58 de persoane, inclusiv străini din opt ţări, care şi-a terminat cursa într-un lac. Accidentul a avut loc în districtul Hadsel, pe coasta de nord-vest a Norvegiei. ”Numeroşi pasageri ai autobuzului sunt cetăţeni străini”, a anunțat poliţia din comitatul Nordland.

Autobuzul a ieşit de pe drum şi a ajuns într-un lac, potrivit postului public de televiziune NRK. Circumstanţele erau neclare imediat. Autorităţile nu au comunicat un bilanţ definitiv. Şeful poliţiei locale a declarat presei că la bordul autobuzului se aflau 58 de persoane. Crucea Roşie norvegiană anunţă că ”transportă personal” către locul accidentului şi precizează că ”amploarea pagubelor este neclară imediat”.

”Centrul operaţional al poliţiei a fost alertat imediat după ora (locală) 13.30 (14.30, ora României)” cu privire la un autobuz care a ieşit de pe carosabil la Hadsel, precizează în comunicat poliţia.

🇳🇴 At least three people were killed when a bus carrying 60 passengers veered off the road in Norway. pic.twitter.com/g1GQO3WzQQ

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) December 26, 2024