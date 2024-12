Sport Imagini necenzurate cu Maria Magdalena Rusu. Cum apare campioana olimpică la canotaj







Maria Magdalena Rusu, campioana olimpică la canotaj, a fost surprinsă de către paparazzi EVZ în timp ce își conducea mașina. Doar că nu este vorba despre orice autovehicul, ci chiar de cel primit de la Ion Țiriac. Imaginile video, mai jos!

Maria Magdalena Rusu folosește cadoul primit

Campioana olimpică la canotaj folosește cu toată încrederea mașina primită în dar de la Ion Țiriac. Aceasta a fost surprinsă de către paparazzi EVZ în timp ce se afla la volanul acesteia. Sportiva parchează iar mai apoi merge către portbagaj unde își aranjează lucrurile. Tânăra de 25 de ani pare cumva preocupată, dar în cele din urmă se relaxează odată ce a făcut ordine. Magda Rusu a câștigat alături de echipa sa, aurul olimpic din acest an de la Paris.

Sportiva a declarat într-un interviu că provine dintr-o familie nu tocmai înstărită. De altfel, ea este a cincea dintre copii familiei Rusu și fiind cea mai mică a fost și ”victima” fraților. Mai exact aceștia făceau haz de ea de multe ori și i-ar fi spus că este doptată, lucru neadevărat. Pe de altă parte, ea a ajuns canotoare, din greșeală.

A ajuns canotoare din greșeală

Mai exact din greșeala celor care au măsurat-o. ”Și eu aveam dispensarul, cum este clinica satului. Și m-am dus acolo, erau două asistente și aveau o riglă de un metru jumătate. Au pus-o pe perete, au tras o linie, m-a pus pe mine lângă. Eram mai înaltă de un metru jumătate, dar nu au mai măsurat diferența. Și ele au spus așa din ochi: "Are un 1,76 fata".

La 11 ani. La 1,76, ai fi deja o sportivă foarte înaltă. Eu am acum 1,76! Anvergură, nu știu cum m-au măsurat, tot cu metrul ăla: "Are 1,85 anvergură". Și îi spun doamnei că am 1,76 cu 1,85: "Gata! Aduceți-o la București!". Am făcut transferul de la școală. Când ajung în fața ochilor dânsei, îmi spune: "Dar tu nu ai 1,76!". Mă măsoară, aveam 1,66”, a declarat într-un interviu. Cert este că ulterior a rămas canotoare, ca la 25 de ani să scrie istorie.

