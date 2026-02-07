Care este temelia vieții creștine. Părintele Pimen Vlad spune că spovedania este unul dintre stâlpi

Părintele Pimen Vlad a lămurit la un podcast care este temelia vieții creștine și ce ar putea face oamenii pentru ei să trăiască în lumina lui Dumnezeu. Primul lucru este mersul la biserică, nu neapărat la slujbă, pentru început.

Preotul a explicat că dacă o persoană nu a avut contact cu credința creștină decât prin botez, atunci primul lucru pe care să-l facă este mersul la biserică. ”Este nevoie să ajungi să înțelegi lucrurile astea în primul rând să te duci la biserică, chiar de nu știi nimic. Du-te și când nu e slujbă, stai acolo jumătate de oră și vorbește cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu cine vrei tu, în limba ta.

Du-te și te obișnuiește dacă tu nu ai avut de a face cu așa ceva. După, du-te să vezi și cum e o slujbă. Ascultă și roagă-te în simplitatea inimii tale, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu începe să-ți de suflu și parcă nu mai ești atât de stresat când ieși din biserică. Parcă ai curaj de viață, te eliberezi”, spune părintele.

O altă formă de eliberare spirituală este spovedania. ”Te duci la spovedit: preotul îți spune mâinile pe cap și îți spune: cu puterea dată mie, te iau și te dezleg de toate păcatele. Deci dumnezeu a trimis părinții sfinții apostoli, prin episcopi și prin preoți mai departe s-au transmis lucrurile astea până în ziua de azi.

Și credința ortodoxă are lucrurile acestea și le are în practică, și omul se duce și se spovedește, primește dezlegarea și simte că plutește când iese de acolo”, a mai spus omul bisericii.

Iar după spovedanie începe de fapt încercarea. Pentru că persoana în cauză va trebui să trăiască în cuvântul Domnului. ”Preotul te vindecă de răni, te coase, dar tu rămâi cu cicatrici și trebuie să aștepți să te vindeci. printr-o rugăciune, printr-o faptă bună, mai întinzi mâna la un amărât. Tot ce poți să faci bine, începi să vindeci rănile. Și o să vezi că ușor-ușor o să ai pace, bucurie, aici intervine harul lui Dumnezeu”.