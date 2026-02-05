Monden

Adrian Enache pleacă cu icoanele în turneu. Majoritatea artiștilor sunt foarte credincioși

Adrian Enache a explicat faptul că nu pleacă nicăieri în nici un turneu fără icoanele lui. Acesta nu merge cu una singură ci are o colecție pe care o plimbă peste tot.

Adrian Enache, credincios sadea

Cântărețul nu se sfiește să explice cât de apropiat de Dumnezeu este. Și vrea să îl știe cu el tot timpul, așa că merge cu icoanele oriunde în lume, în turnee. Chiar și în Vegas. Practic le pune în camerele de hotel și se roagă.

”Eu plec cu toate icoanele mele în turneu. Și merg la hoteluri, unele dintre ele nu au fereastră care să se deschidă. La Las Vegas cel puțin nu se deschide. Și pun toate icoanele acolo și când vin femeile care fac curat acolo se sperie și spun mereu că a venit un preot”, a spus interpretul.

”Noul Elvis este credincios”

Solistul care se autointitulează ”noul Elvis”, a avut câteva explicații de dat pentru acele icoane. ”Și eu le spun mereu că aici a venit noul Elvis din Vegas, care este român și care este credincios.

Cânt acolo de vreo șase ani. Și eu îmi pun toate icoanele alea. Mă simt puternic atunci când le am. Eu nu plec din casă fără să mă rog o oră jumătate-două. Mă rog pentru prieteni, mă rog pentru toată lumea”, a mai explicat Adrian Enache.

Persoane publice din ce în ce mai credincioase

Adrian Enache nu este singurul care vorbește despre Dumnezeu. Și Ozana Barabancea spune să se roagă mereu la el și că are o relație specială cu divinitatea.

Paula Selling este cea care își trimite fiica după școală la o mănăstire din apropierea casei. Bianca Drăgușanu merge în fiecare duminică la Biserică, la fel ca și iubitul ei și ca fostul ei soț, Alex Bodi. Așa se face că majoritatea vedetelor au o relație specială cu Cel de Sus.

