De ce nu s-au căsătorit Adrian Enache și Iuliana Marciuc. Au trecut 20 de ani

De peste două decenii, Iuliana Marciuc și Adrian Enache trăiesc o poveste de iubire admirată în showbizul românesc. Relația lor, începută în 2010, a fost construită încet și constant, bazată pe respect, comunicare și pasiune pentru familie. Cei doi nu sunt căsătoriți.

Din această iubire a rezultat fiul lor, David, acum în vârstă de 18 ani, în timp ce Adrian Enache mai are o fiică, Diana, din fosta căsnicie, care are 28 de ani. Fiind persoane publice, viața lor sentimentală a atras mereu atenția presei și a fanilor, însă cei doi au reușit să mențină echilibrul între intimitate și expunerea publică.

Recent, Iuliana Marciuc a explicat cum reușesc să păstreze vii sentimentele după atâția ani împreună. Aceasta a spus că iubirea trebuie întreținută.

Chiar dacă formează un cuplu stabil și armonios, cei doi nu sunt căsătoriți oficial. Iuliana Marciuc a explicat de ce n-a ajuns până acum la altar cu Adrian Enache.

„Noi nu suntem căsătoriţi, suntem doar logodiţi. Dar sigur că trăim împreună ca o familie şi ne amuzăm întotdeauna că principalul motiv al divorţului este căsătoria. Pentru că în jurul nostru vedem, din păcate, foarte multe cupluri care se fac şi se desfac cu repeziciune. Și încep să cred tot mai mult că vremurile pe care le trăim nu sunt pentru a oficializa o relaţie printr-o căsătorie”, a spus ea pentru Ego.