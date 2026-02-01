Părintele Pimen Vlad despre ce înseamnă frumos: Nu înseamnă ușor

Părintele Pimen Vlad a explicat că tot ceea ce ni se pare frumos nu vine fără efort. De asemenea el mai spune că fiecare dar de la Dumnezeu este unul care necesită și efort pentru cultivare.

Omul bisericii spune că orice este frumos necesită și străduință din partea celor care vor să arate lumii acest lucru. „Frumos nu înseamnă ușor. O floare, este frumoasă, dar floarea aia trebuie îngrijită, trebuie udată, îngrășământ și crește frumos. Un copac la fel, un copil.

Vezi un copil la 10 și spui despre el că e frumos. Nu doar ca aspect, nu contează aspectul, starea lui sufletească. Dacă e îngrijit, cu respect spui ce copil frumos. Dar cât s-au ostenit părinții lui ca să ajungă copilul așa. Deci cere osteneală să devină copilul frumos. Vezi un adolescent un tânăr la 18 la 20 de ani, cu respect, ești mândru ca părinte, chiar dacă te-ai ostenit”, a explicat părintele.

Pe de altă parte, efortul nu este întotdeauna vizibil, decât dacă te uiți mai profund. „Dar ceilalți care te judecă nu se gândesc cât te-ai ostenit tu să aduci copilul așa. Ei or stat prin crâșme și l-or lăsat acasă și copilul lui face la fel. Și atunci nu pot să ai același tip de copil.

Deci orice lucru frumos care vine prin mila lui Dumnezeu vine cu osteneală. Să vă fie clar! Crești un copil frumos, te oștenești, nu mai intru în amănunte. Dar osteneala asta nu merge fără Dumnezeu”.

Părintele dă și câteva sfaturi legat de ceea ce ar trebui să facem atunci când ieșim din casă. „Întotdeauna, Doamne-ajută-mă. Nu ieși din casă fără să săruți icoana maicii Domnului.

Și mereu spui: Maica Domnului ajută-mă fii cu mine la drum. Și Maica Domnului o să te ajute să fie cu tine la drum”, a mai spus fața bisericească.