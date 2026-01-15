Maria Buză, despre un episod dureros din viața sa: Dumnezeu m-a ocrotit atunci și am revenit la viață

Maria Buză, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, care apare mereu cu zâmbetul pe buze și plină de viață, a dezvăluit recent un episod dureros din viața sa, când fiul ei a fost la un pas să rămână fără mamă. „Pe mine Dumnezeu m-a ocrotit atunci când am născut! Am născut un băiat minunat, iar eu am revenit la viață”, a spus aceasta, pentru Viva.ro.

Actrița a declarat, despre rolurile pe care le-a jucat de-a lungul anilor, că munca pe scenă presupune o implicare emoțională profundă, prin care actorul ajunge să trăiască intens viețile personajelor sale.

„Trecând prin „viețile personajelor”, trăiești și visezi, plângi și râzi, suferi și iubești, te îndrăgostești și apoi urăști, dar nu e viața ta, nu e povest a ta, toate astea se termină când cade cortina. În viețile noastre, omu de la cortină nu există. Viața bate filmul! Sunt oameni ale căror vieți sunt de departe subiect de film. La televizor „suntem geană pe o emisiune cu certuri, conflicte, reality show, etc”, a povestit artista, pentru Viva.ro.

Maria Buză și-a dorit foarte mult un copil, iar acest vis s-a împlinit acum 23 de ani, când a adus pe lume un băiețel, Andrei. În acel context, medicii i-au spus soțului artistei că trebuie să aleagă între viața mamei și cea a copilului.

Șansele de supraviețuire ale vedetei erau foarte reduse, iar situația părea fără scăpare. Actrița a declarat că a fost salvată în mod neașteptat și că se simte și astăzi ocrotită de Dumnezeu.

„Am o prietenă care a zis că ar fi interesată să scrie o carte biografică a vieții mele. Crește inima în tine când auzi așa ceva! Dar nu e cazul, văd în jurul meu „cazuri mai interesante, ca să zic așa. Pe mine Dumnezeu m-a ocrotit atunci când am născut! Am născut un băiat minunat, iar eu am revenit la viață. Am fost în comă indusă câteva ore”, a spus aceasta.

Maria Buză este căsătorită de 24 de ani cu soțul ei, George, iar anul viitor cei doi vor sărbători nunta de argint. În timpul interviului, aceasta a declarat că, alături de fiul lor, sunt o familie fericită.

„Eu și George, soțul meu, și Andrei, copilul nostru, suntem o familie fericită! Suntem împliniți cu acest copil minunat! El este tot ce am reușit noi mai bine în viața noastră. George este un bărbat răsfățat. Așa că rezistă și chiar e foarte bine lângă o olteancă ce îl iubește. Cu el vreau să îmbătrânesc și să ne bucurăm de nepoți”, a afirmat aceasta.