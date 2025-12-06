Povestea cutremurătoare a unei mari actrițe. Și-a pierdut soțul la o vârstă fragedă

Actrița Dorina Lazăr, una dintre cele mai respectate figuri ale teatrului românesc, și-a dedicat întreaga viață scenei, însă povestea ei personală este mult mai dramatică decât orice rol interpretat. În spatele aplauzelor și al succesului se ascunde drama unei iubiri sfâșiate de evenimente tragice și de o boală nemiloasă.

Dorina Lazăr a găsit în Mihai Lazăr, primul ei soț, sprijinul și lumina într-o copilărie plină de dificultăți. „Dragostea a fost farul care mi-a luminat adolescența și tinerețea”, a spus actrița. Alături de Mihai Lazăr, actrița a trăit ani de iubire intensă, dar fericirea n-a durat mult.

Mihai Lazăr, jurnalist respectat, a trecut prin schimbări dramatice după Revoluție. Noul regim politic l-a exclus brusc din viața profesională, iar un oficial al Televiziunii i-a spus să se pensioneze. Dorina a povestit cu durere: „Acea repudiere l-a terminat… A pierdut tot: prieteni, carieră, identitate.”

Impactul psihologic a fost devastator, iar stresul și suferința au dus la apariția unei boli grave: cancerul, care i-a curmat viața la scurt timp. Evenimentele politice și deciziile nemiloase au transformat iubirea lor într-un tablou de durere, iar Dorina Lazăr a fost neputincioasă în fața tragediei.

În ciuda durerii, Dorina Lazăr și-a continuat cariera cu pasiune. Chiar și după pierderea soțului, ea a rămas o prezență constantă și respectată pe scena teatrală românească. Actrița a povestit cu melancolie despre iubirea pierdută și despre momentele care i-au marcat viața: „Viața mea a fost plină de suferință, dar am încercat mereu să merg mai departe și să transform durerea în artă.”

Actrița a avut o carieră remarcabilă pe scenă, jucând în numeroase spectacole, printre care:

„Revizorul” de Nikolai Gogol

„Titanic Vals” de Tudor Mușatescu

„Dineu cu proști” (adaptare după Francis Veber)

„Moromeții” după Marin Preda

„O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale

„Furtuna” de William Shakespeare

„Ultima oră” de Mihail Sebastian

Pe lângă cariera teatrală, Dorina Lazăr a jucat și în cinematografie, printre titlurile importante se numără: