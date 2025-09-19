O actriță cu 30 de ani de carieră, umilită într-un teatru de stat din București

Lia Bugnar a povestit recent că o actriță cu o carieră de peste trei decenii ar fi fost exclusă sistematic de pe scena unui teatru de stat din București și supusă unor tratamente degradante. Aceasta a spus că actrița, angajată prin concurs încă din anii ’90, nu mai primește roluri de mai bine de doi ani.

Lia a mai povestit că actrița respectivă nu mai este chemată la repetiții și nici nu i se oferă oportunitatea de a-și practica meseria. Ea a mai spus că artista este obligată să vină zilnic la teatru, unde ar fi trimisă să petreacă ore întregi într-o cameră izolată, fără activitate artistică.

„O poveste de seară. Un teatru de stat din București. O actriță angajată prin concurs pe perioadă nedeterminată, deja de circa 30 de ani, deci nu la prima tinerețe. Talentată. Muncitoare. Hăruită chiar. (…) Acest director a decis că nu.”

Mai mult, Lia a spus că actriței i s-ar fi cerut să recite poezii „de la dubioase în sus” în fața copiilor, prin școli, fără ca teatrul să aibă contracte oficiale cu instituțiile de învățământ. Scenele ar fi avut loc chiar în interiorul teatrului, unde femeia era pusă să se prezinte în fața directorului, a contabilei și a juristei instituției, care îi ofereau „observații artistice”.

„Scene umilitoare în care domnul director, împreună cu contabila și jurista teatrului și cu încă niște doamne de pe la birouri o ascultau pe actrița noastră la poezii și-i făceau observații artistice”, a scris Lia Bugnar.

Un alt detaliu șocant este programul impus, potrivit Liei Bugnar. De mai bine de un an și jumătate, actrița ar fi obligată să stea de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, într-o încăpere goală, inclusiv pe perioada vacanțelor de vară, când nu există activitate teatrală.

Lia Bugnar a mărturisit că umilința nu se oprește aici. Actrița despre care vorbește Lia ar fi trimisă uneori și în weekend la evenimentele „Străzi deschise”, unde este pusă să joace în fața trecătorilor, în timp ce colegii ei urcă pe scena teatrului.

„Actrița noastră, cu umor, răspunde: «Pe stradă. Dacă suntem cuminți, ne lasă și în teatru»”, povestește Lia. pe Facebook.

Situația nu este doar una de imagine. Conform declarațiilor, a fost deschis deja un proces pentru hărțuire împotriva conducerii teatrului. Actrița acuză presiuni psihologice constante și excluderea deliberată din activitatea artistică.

În centrul acuzațiilor se află directorul interimar al instituției, care, potrivit Liei Bugnar, conduce teatrul de mai bine de doi ani și jumătate fără concurs, deși legea prevede altceva.

„Un director de teatru are obligația de a asigura posibilitatea actorilor teatrului de a-și face profesia. (…) Da’ un rol mic din când în când poți să-l lași să facă. O tavă poți să-l pui să ducă. Acest director a decis că nu”, a mai subliniat scriitoarea.