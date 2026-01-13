Monden

Averea lui Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer. Se numără printre cele mai bogate vedete TV

Comentează știrea
Averea lui Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer. Se numără printre cele mai bogate vedete TVAndi Moisescu și Olivia Steer. Sursa foto: Facebook/Andi Moisescu
Din cuprinsul articolului

După despărțirea de Olivia Steer, survenită discret în vara lui 2025, atenția publică s-a mutat și asupra situației financiare a lui Andi Moisescu. Juratul de la „Românii au talent” a rămas activ în televiziune, implicat în mai multe proiecte media și afaceri proprii, iar estimările arată că prezentatorul se menține în topul celor mai înstărite vedete din România, potrivit România TV, cu o avere construită exclusiv din cariera sa profesională.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:21 - Schimbarea orei, o decizie care a declanșat mari discuții. Când și unde a apărut marea idee
12:15 - Racheta hipersonică Oreshnik, folosită pentru a doua oară în Ucraina, în apropierea graniței cu Polonia
12:09 - Lavinia Șandru: Atacul la ministrul Justiției nu e întâmplător – este o tentativă de presiune asupra procedurii de nu...
12:03 - Trump despre femeia împușcată de ICE: Agitatoare profesionistă. Președintele cere investigarea finanțării protestelor
12:00 - Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
11:51 - Sile Cămătaru sărbătorit cu fast de familie. Prima aniversare în libertate

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale