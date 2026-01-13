Averea lui Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer. Se numără printre cele mai bogate vedete TV

După despărțirea de Olivia Steer , survenită discret în vara lui 2025, atenția publică s-a mutat și asupra situației financiare a lui Andi Moisescu. Juratul de la „Românii au talent” a rămas activ în televiziune, implicat în mai multe proiecte media și afaceri proprii, iar estimările arată că prezentatorul se menține în topul celor mai înstărite vedete din România, potrivit România TV , cu o avere construită exclusiv din cariera sa profesională.

Cea mai mare parte a veniturilor lui Andi Moisescu provine din televiziune. De mai mulți ani, acesta este jurat în cadrul emisiunii Românii au talent. De-a lungul timpului, surse din Pro TV au indicat că jurații emisiunii câștigă între 100.000 și 150.000 de euro pe sezon, în funcție de notorietate și experiență. Având în vedere vechimea sa în cadrul show-ului, este de așteptat ca veniturile lui Andi Moisescu să se situeze spre limita superioară a acestui interval.

Pe lângă rolul de jurat, prezentatorul realizează și emisiunile „Apropo TV” și „Pe Bune?!”. Potrivit unor informații apărute anterior, veniturile lunare obținute din aceste producții ar ajunge la aproximativ 10.000 de euro, sumă ce include și bonusuri de imagine.

Activitatea lui Andi Moisescu nu se limitează însă la televiziune. Acesta deține compania Art Communication, specializată în producția cinematografică, video și de programe TV. Datele fiscale recente arată că firma are o cifră de afaceri de peste un milion de lei anual. Moisescu deține 90% din companie, iar restul de 10% aparține fratelui său, Tudor Cristian.

La aceste venituri se adaugă sumele obținute din campanii de publicitate, care pot aduce vedetelor între 30.000 și 70.000 de euro per colaborare. De asemenea, Andi Moisescu este activ pe YouTube, unde canalul său, cu peste 270.000 de abonați, generează venituri din sponsorizări pentru podcasturi și materiale video, estimate la câteva mii de euro pentru fiecare episod.

Participarea la evenimente, în calitate de prezentator, completează lista surselor de venit, onorariile pentru astfel de apariții fiind cuprinse între 2.500 și 4.000 de euro.

Conform estimărilor, averea totală a lui Andi Moisescu se situează între 1,5 și 2,5 milioane de euro. Această sumă este susținută de proprietățile imobiliare deținute, inclusiv o locuință într-o zonă exclusivistă a Capitalei, de economiile acumulate în peste trei decenii de carieră și de valoarea afacerilor pe care le controlează.