Monden Andi Moisescu vs. Olivia Steer: cum au împărțit bunurile după 22 de ani de căsnicie







După mai bine de 20 de ani împreună, prezentatorul TV Andi Moisescu și activista Olivia Steer și-ar fi încheiat oficial căsnicia, potrivit mai multor surse. Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat public informația, apropiați ai cuplului susțin că divorțul ar fi fost finalizat printr-un acord notarial, într-un cadru discret.

Cei doi au format unul dintre cele mai retrase cupluri din televiziunea românească, evitând întotdeauna declarațiile publice despre viața lor personală. Primele semne că relația lor ar fi în impas au apărut încă din toamna anului 2024, când în cercurile media s-a zvonit despre o posibilă separare.

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au cunoscut la Pro TV, unde ea activa ca prezentatoare, iar el ca producător și, ulterior, prezentator. Relația lor a început discret în 2002 și s-a consolidat rapid. Prezentatorul declara despre începuturile poveștii lor că Olivia i-a adus „un echilibru și o liniște de care nu avusese parte până atunci”.

Căsătoria a avut loc pe 25 septembrie 2004, la Casa Doina din București, într-o ceremonie la care au participat peste 200 de invitați din televiziune și showbiz. Cuplul a format o familie alături de cei doi copii și, în 2016, s-a mutat într-un apartament de lux de 184 mp, cu patru camere și două balcoane, într-un complex rezidențial de pe malul lacului Tei. Imobilul ar fi costat aproximativ 250.000 de euro.

Din punct de vedere profesional, Olivia Steer s-a concentrat în primii ani după căsătorie pe activitatea editorială, publicând trei volume la editura Humanitas: Vreau să fiu sănătos. Tratamente naturiste (2007), Frumoasele Românce (2008) și Dulciuri de poveste (2010).

În anii următori, s-a dedicat blogului personal și social media. În 2023, ea și-a anunțat retragerea din spațiul public online, explicând că „nu a monetizat nimic” și „n-a primit donații de la nimeni”. Tot atunci a mărturisit că opiniile exprimate anterior i-au creat dificultăți profesionale.

În paralel, Andi Moisescu a rămas activ în televiziune, fiind producătorul și prezentatorul emisiunii Apropo TV, prin firma Red Spike Film, pe care o deține împreună cu fratele său.

În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,05 milioane de lei, în creștere cu 45% față de anul anterior, însă profitul a scăzut semnificativ, ajungând la 90.394 de lei. Moisescu deține, de asemenea, 90% din Art Communication, cu venituri de peste jumătate de milion de lei și un profit de 260.096 de lei.

Pasiunea pentru automobile este un alt aspect personal pe care Moisescu l-a împărtășit public. În 2020, prezentatorul a realizat un pictorial pentru o revistă auto cu noul său Mercedes-Benz C-Klasse, model diesel de 43.000 de euro.

„Totul a început când aveam 19 sau 20 de ani și am urcat pentru prima oară într-un Mercedes-Benz… dacă va veni un moment în care îmi voi permite să dețin un Mercedes-Benz, o să am unul”, a mărturisit el.

Separarea de Olivia Steer pare să fi urmat aceeași linie discretă care a caracterizat întreaga lor viață de familie. Sursele citate de presă indică faptul că divorțul ar fi fost unul amiabil, incluzând și o împărțire financiară corectă a bunurilor acumulate în cei 22 de ani de viață comună, potrivit România TV.