Londra găzduiește derby-urile săptămânii în Europa: Chelsea - FC Barcelona și Arsenal - Bayern se joacă în Champions League

Atenția fanilor fotbalului se va îndrepta, marți și miercuri, către Londra. În metropola britanică sunt organizate cele mai așteptate meciuri din etapa a 5-a din faza ligii din Champions League, Chelsea - FC Barcelona și Arsenal - Bayern München.

Marți, de la ora 22:00: Chelsea - FC Barcelona

Miercuri, de la ora 22:00: Arsenal - Bayern München

Episodul cu numărul 15 al duelurilor continentale dintre Chelsea și FC Barcelona se joacă marți. Ambele echipe au nevoie de victorie pentru a urca mai mult în clasament. La jumătatea fazei ligii, ele ocupă locurile 11 și 12, cu câte 7 puncte. Mai mult, în ultima etapă au călcat strâmb și au remizat cu Qarabag (Chelsea) și Club Brugge (FC Barcelona). Doi pași greșiți care vor să fie dați uitați cât mai rapid.

Până acum, echilibrul între Chelsea și FC Barcelona este remarcabil. Fiecare echipă a obținut patru victorii, iar de șase ori s-a terminat egal. Ce-i drept, Chelsea și Barcelona nu s-au mai întâlnit de mult timp într-un meci oficial. Precedentul a avut loc în 2018, când Barcelona a scos-o pe Chelsea în optimile de finală.

În schimb, Chelsea poate considera că are un moral mai bun, deoarece a pierdut doar unul din ultimele șapte meciuri de acasă contra Barcelonei. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care londonezii sunt ușor favoriți la pariuri:

victorie Chelsea - 2.22

egal - 3.80

victorie FC Barcelona - 2.80

Duelul dintre Arsenal și Bayern München pune față în față primele două clasate. Ambele au punctaj maxim, iar Arsenal nu a încasat niciun gol în primele etape. În schimb, Bayern are cel mai bun atac din Champions League, alături de PSG, cu 14 goluri marcate.

Arsenal are opt victorii la rând în faza ligii. Ba mai mult, dacă luăm și fostul format, londonezii au 15 victorii la rând în meciurile de pe teren propriu. De fapt, londonezii au pierdut doar două din ultimele 26 de meciuri din faza ligii/grupe. În 11 din ultimele 15 meciuri din faza ligii/grupe, Arsenal nu a primit gol. De partea cealaltă, Bayern este o echipă obișnuită să înscrie. Doar într-un meci din ultimele 73 din cupele europene scorul final a fost 0-0.

Astfel, la casele de pariuri online Arsenal este văzută cu șanse ceva mai bune să obțină victoria decât Bayern, însă cotele ne indică echilibrul pe care bookmakerii îl anticipează înaintea acestui duel:

victorie Arsenal - 2.05

egal - 3.60

victorie Bayern - 3.25

Cristi Chivu a impresionat până acum prin rezultatele obținute pe banca lui Inter în Champions League. Echipa lui are punctaj maxim, iar următorul meci îl va disputa împotriva lui Atletico Madrid. Spaniolii sunt pe locul 17, cu 6 puncte, astfel că Inter poate profita și să obțină un nou rezultat bun. Totuși, la Madrid se câștigă greu, iar cotele la pariuri indică acest lucru:

victorie Atlético - 2.25

egal - 3.40

victorie Inter - 3.00

De un meci tare va beneficia și Dennis Man, care ar putea fi titular în duelul pe care PSV Eindhoven îl dispută pe terenul lui Liverpool. De partea cealaltă, Vlad Dragomir are șanse bune să înceapă din primul minut în duelul dintre Pafos și AS Monaco.