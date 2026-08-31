Prețurile carburanților se mențin la un nivel aproape neschimbat de aproximativ trei săptămâni, potrivit celor mai recente date Peco Online. La începutul acestei săptămâni, șoferii din București pot cumpăra un litru de benzină standard cu cel puțin 9,51 lei, în timp ce motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 10,14 și 10,40 lei pe litru, în funcție de stația de alimentare.

Cele mai recente date arată că luni, 31 august, cel mai mic preț pentru benzina standard din Capitală este de 9,51 lei pe litru. Acest tarif este întâlnit la stațiile Petrom și Socar.

La Socar, prețul de 9,51 lei pe litru nu s-a modificat din 12 august. Rompetrol afișează un tarif de 9,54 lei pe litru, în timp ce un litru de benzină standard costă 9,57 lei la OMV.

Același preț, de 9,57 lei pe litru, este afișat și de benzinăriile MOL și Lukoil din București.

Șoferii din marile orașe găsesc cele mai mici prețuri la benzină în Timișoara, unde un litru de carburant costă 9,48 lei.

În Cluj-Napoca, cel mai mic tarif pentru benzina standard ajunge la 9,49 lei pe litru. În Iași și Constanța, prețul pornește de la 9,51 lei pe litru.

Aceste valori sunt neschimbate din 20 august.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de motorină este de 10,14 lei. Tariful este întâlnit la Petrom și Socar.

La Petrom, prețul nu s-a modificat din 19 august. Șoferii care aleg Rompetrol pot alimenta cu motorină la un tarif de 10,20 lei pe litru. Același preț este afișat și la stațiile OMV și MOL.

Lukoil are un tarif mai ridicat. Un litru de motorină costă luni, 31 august, 10,40 lei, preț care se menține din 19 august.

În marile orașe, cel mai mic tarif pentru motorină este în Cluj-Napoca, unde un litru costă 10,09 lei.

În Timișoara, prețul pornește de la 10,10 lei pe litru. În București, Iași și Constanța, șoferii găsesc motorină de la 10,14 lei pe litru.

Șoferii au parte de o veste bună de la începutul lunii septembrie. Prețul motorinei ar urma să scadă de la 1 septembrie, ca urmare a reducerii accizei.

Ministerul Finanțelor majorează reducerea accizei de la 20% la 25%, măsură care va avea un efect direct asupra prețului carburantului.

Datele Peco Online arată că prețul mediu al benzinei a crescut cu 1,6% față de luna precedentă.

Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 7,5 lei față de acum 30 de zile.

Motorina a avut o evoluție diferită în aceeași perioadă. Prețul mediu al unui litru s-a redus cu 2,6%, astfel că un plin de 50 de litri ajunge să coste cu aproximativ 13,5 lei mai puțin decât în urmă cu o lună.