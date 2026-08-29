Șoferii din Republica Moldova vor găsi, începând de sâmbătă, 29 august, prețuri diferite la pompă pentru cele două principale tipuri de carburanți. Benzina 95 se scumpește cu 17 bani pe litru, în timp ce motorina se ieftinește cu 32 de bani.

Potrivit tarifelor maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), un litru de benzină 95 va putea fi comercializat cu cel mult 31,25 lei, față de 31,08 lei în perioada precedentă. În cazul motorinei, plafonul scade de la 33,21 lei la 32,89 lei pentru un litru. Noile valori sunt valabile în perioada 29 august – 1 septembrie 2026.

Evoluția diferită a celor două prețuri este determinată de modul în care sunt calculate plafoanele de către ANRE. Autoritatea stabilește prețurile maxime de comercializare pentru produsele petroliere standard pe baza unei metodologii care ține cont de mai multe componente.

Unul dintre cei mai importanți factori este reprezentat de cotațiile internaționale Platts pentru produsele petroliere. În calcul este inclusă media acestor cotații din ultimele 14 zile înainte de efectuarea calculului. La aceasta se adaugă cursul oficial mediu al leului moldovenesc față de dolarul american, calculat pentru aceeași perioadă.

Prețul final include, de asemenea, marja comercială specifică, accizele stabilite prin Codul fiscal și taxa pe valoarea adăugată. Pentru motorină, în calcul este inclusă și o componentă suplimentară stabilită în perioada stării de alertă în sectorul energetic.

Datele publicate de ANRE arată că prețurile carburanților au avut variații importante în ultimele săptămâni.

În cazul benzinei, plafonul a crescut treptat de la 30,82 lei pe litru la începutul perioadei analizate până la actualul nivel de 31,25 lei. Motorina a avut, la rândul său, mai multe oscilații, ajungând în această săptămână la 32,89 lei pe litru.

Astfel, pentru următoarele zile, șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzină, dar vor beneficia de o ușoară reducere la motorină. Prețurile stabilite de ANRE reprezintă plafoanele maxime de comercializare, iar stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici.