Procedura de insolvență deschisă recent în cazul rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești readuce în atenție viitorul unuia dintre cei mai importanți jucători de pe piața carburanților din România. Decizia a fost luată de un complet de judecată de la Tribunalul Prahova, la propria cerere a companiei debitoare. Activitatea rafinăriei a fost oprită anterior pe fondul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina, conform news.ro.

Subiectul este considerat de autorități drept unul de o importanță strategică deosebită, având în vedere cota semnificativă pe care rafinăria de la Ploiești o asigura pentru consumul național de combustibil. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a explicat că această măsură juridică reprezintă o etapă crucială, care poate determina reechilibrarea sau, din contră, declinul unei companii.

„Şi eu cred că, în anumite situaţii, insolvenţa poate fi singura soluţie. Insolvenţa, până la urmă, înseamnă un fel de răscruce pe durata câtorva ani, care poate să ducă spre o restabilire sănătoasă a activităţii sau poate să ducă într-un scenariu negativ. De aici încolo depinde şi de administratorul judiciar şi de ce planuri vor face, dar cred că, pe termen scurt, mediu, într-adevăr, poate fi o asigurare, dacă vreţi, că şi cu activitatea oprită deocamdată, angajaţii, respectiv nişte active sunt protejate o perioadă.

Vor trebui căutate soluţii. Ştiţi că acolo e un caz atipic, ştiţi cum s-a oprit activitatea, au existat nişte motive, nu ştiu exact de ce nu s-a reluat activitatea ulterior, dar sper ca, după o perioadă din această situaţie de insolvenţă, să se găsească soluţii, să nu se meargă pe scenariu negativ”, a declarat vineri, la Ploieşti, ministrul interimar al Economiei.

În contextul dezbaterilor publice privind posibilitatea ca autoritățile să preia controlul asupra situației, reprezentantul Guvernului a punctat limitele legale ale intervenției executive într-o astfel de procedură. Odată declanșată insolvența, dreptul de decizie trece în administrare judiciară, reducând pârghiile directe ale statului sau ale acționarilor.

„în momentul în care se intră în insolvenţă, pe de altă parte, statul, dar şi acţionarii, pierd influenţa asupra companiei. Trebuie înţeles acest lucru, fiindcă am văzut de multe ori că la companii aflate în insolvenţă se doreşte ca statul să intervină sau să decidă ca şi cum ar fi managerul acelei companii, ceea ce nu este adevărat”, adaugă Irineu Darău.

Oficialul a respins ferm criticile potrivit cărora Guvernul ar asista fără reacție la degradarea situației de la rafinăria prahoveană. El a subliniat că atenția executivului s-a concentrat pe menținerea stabilității pieței de energie și a aprovizionării cu combustibil la nivel național.

„Nu sunt de acord că asistăm pasiv. Asistăm pasiv la ce? S-a intrat în insolvenţă, ceea ce încă o dată, pe termen scurt-mediu, asigură nişte lucruri pentru angajaţi, pentru active şi chiar şi pentru creditori, dacă vreţi. Nu există o intervenţie în piaţa privată care să poată fi făcută într-un asemenea context. Cred că ceea ce preocupă Guvernul şi a preocupat, apropo de pasivitate versus activitate, a fost toată situaţia critică legată de carburanţi din acest an”, a afirmat Darău.