Proiectul privind regulamentul de acordare a burselor școlare a stârnit numeroase dezbateri în spațiul public, iar reprezentanții Ministerului Educației vin cu precizări fundamentale pentru elevi și părinți. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a oferit asigurări ferme că sprijinul financiar acordat elevilor vulnerabili nu va fi diminuat, iar noile reglementări ar putea chiar să extindă rețeaua de beneficiari la nivel național.

Oficialul a explicat că intenția autorităților este de a ajusta criteriile de eligibilitate astfel încât un număr mai mare de copii să poată accesa aceste fonduri. Majorarea pragului de venit maxim reprezintă principala pârghie prin care se dorește extinderea sprijinului financiar oferit de stat.

„Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale. Dimpotrivă, prin creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, estimăm o creștere a numărului elevilor care vor putea beneficia de bursă socială”, a transmis Dimian, pe Facebook.

Discuțiile din perioada de consultare publică s-au concentrat pe două opțiuni principale: acordarea unei sume lunare mai mari doar pe durata cursurilor sau menținerea plăților pe parcursul întregului an calendaristic. Ministrul interimar subliniază că recalcularea plăților lunare nu înseamnă o scădere a sumei totale primite de elevi într-un an școlar.

„Prin urmare, o variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului”, a explicat Dimian.

Conform cadrului legislativ actual, scopul primordial al bursei sociale este de a stimula prezența la clase și de a combate fenomenul de părăsire timpurie a școlii. Din acest motiv, corelarea sprijinului financiar cu perioada efectivă a cursurilor este considerată o opțiune viabilă de către autorități.

Analiza comparativă la nivel extern arată că practicile diferă considerabil de la o țară la alta. Ministrul interimar a precizat că există state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanțelor școlare, chiar dacă alocă mai multe resurse pentru finanțarea educației decât România.

Cu toate acestea, oficialul recunoaște că argumentele sociale au o pondere semnificativă în decizia finală, menționând că este „legitim” și argumentul potrivit căruia „sărăcia nu intră în vacanță”. De asemenea, el subliniază că sprijinirea persoanelor afectate de sărăcie trebuie să rămână o preocupare permanentă a statului.

Pentru a diferenția sprijinul educațional de cel pur social, reprezentantul Guvernului a amintit de existența altor instrumente financiare administrate de stat, destinate protecției familiilor vulnerabile.

În acest context, Dimian face trimitere la venitul minim de incluziune, mecanismul de protecție socială prevăzut de lege pentru prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială. În cadrul acestuia este inclus și ajutorul pentru familia cu copii, destinat familiilor cu venituri reduse care au în întreținere copii cu vârsta de până la 18 ani.

„Pentru elevii din medii dezavantajate socioeconomic, venitul minim de incluziune are ca principal obiectiv protecția socială. Bursa socială este un mecanism suplimentar de suport pentru acești copii și are ca obiectiv susținerea participării lor la activitățile didactice”, a afirmat Dimian.

Etapa de strângere a propunerilor din partea societății civile și a reprezentanților din sistemul de învățământ s-a încheiat recent. Perioada de consultare publică pentru proiect s-a încheiat joi, iar pașii următori presupun centralizarea tuturor amendamentelor primite.

Ministrul interimar spune că va ține cont de observațiile și propunerile primite înainte de a formula varianta pe care o va înainta mai departe spre aprobare.

„Mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia — acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social și o voi susține în Guvern”, a conchis ministrul interimar.