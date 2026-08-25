Tensiuni majore în sistemul de învățământ cu doar câteva săptămâni înainte de debutul noului an școlar. Președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, social-democratul Alexandru Mihai Ghigiu, solicită Ministerului Educației să retragă proiectul care prevede eliminarea burselor sociale pe durata vacanțelor școlare. De asemenea, parlamentarul cere clarificări urgente privind situația cercurilor din palatele și cluburile copiilor începând cu data de 1 septembrie.

Deputatul PSD critică dur inițiativa pusă în dezbatere publică de către reprezentanții din educație, subliniind că impactul bugetar este suportat tocmai de sprijinul financiar acordat elevilor proveniți din medii defavorizate.

„Guvernul demis a găsit, din nou, de unde să taie: de la copiii care au cel mai puţin. Este greu de găsit o imagine mai clară a unei politici nedrepte decât aceea în care economiile încep tocmai de la cei care au cea mai mare nevoie de sprijinul statului. Cu trei săptămâni înainte de începerea cursurilor, Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere un proiect care ar elimina plata burselor sociale în perioadele de vacanţă. Modificarea nu este explicată în nota de fundamentare, ca şi cum ar fi un detaliu tehnic. Nu este”, a scris Ghigiu, marţi, pe Facebook.

Conform precizărilor sale, bursa socială reprezintă o măsură esențială de protecție pentru copiii din familii cu venituri extrem de reduse, orfani de unul sau ambii părinți, copii aflați în plasament sau cei cu diverse afecțiuni medicale.

În multe cazuri, suma de 300 de lei reprezintă o sursă vitală pentru asigurarea hranei, a îmbrăcămintei sau a materialelor școlare necesare fiecărui elev.

Problemele legate de diminuarea bugetului alocat educației nu se opresc doar la bursele sociale. Deputatul atrage atenția că măsurile de reducere a cheltuielilor afectează direct și cadrele didactice sau activitățile extrașcolare desfășurate în palatele copiilor.

„În paralel, aceeaşi presiune bugetară ajunge şi într-o altă parte a sistemului de educaţie. La palatele şi cluburile copiilor sunt puse în discuţie norme şi ore, în contextul reducerii cheltuielilor de personal. În Bucureşti, părinţii au strâns mii de semnături şi avertizează că peste 20 de cercuri ar putea fi afectate de la 1 septembrie dacă nu vor mai fi finanţate posturile la plata cu ora. La Constanţa, Tribunalul a suspendat deja executarea unor decizii de reducere a cheltuielilor de personal”, a mai indicat parlamentarul PSD.

Pentru numeroși copii din mediile defavorizate, cluburile de stat reprezintă singura opțiune gratuită unde pot dezvolta abilități în domeniul informaticii, al artelor, al muzicii sau al sportului.

„Familiile care îşi permit vor putea plăti în continuare cursuri private. Celelalte nu au această alternativă. Asta înseamnă inegalitate de şanse în forma ei cea mai simplă”, a evidenţiat social-democratul.

Deputatul consideră că accesul la o pregătire de calitate nu ar trebui determinat de statutul financiar al părinților, iar principala atribuție a statului este de a combate disparitățile socio-economice, nu de a le accentua.

În calitate de lider al Comisiei pentru învățământ, Alexandru Mihai Ghigiu anunță că va aduce aceste probleme pe agenda dezbaterilor parlamentare și solicită de urgență soluții clare din partea ministerului de resort.

„Ca preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, cer Ministerului Educaţiei să renunţe la propunerea care ar elimina plata burselor sociale în vacanţe şi să spună limpede ce se va întâmpla, de la 1 septembrie, cu cercurile din palatele şi cluburile copiilor. Voi pune aceste subiecte pe masa comisiei. Responsabilitatea bugetară este necesară, da. Însă există o linie pe care un stat responsabil nu ar trebui să o treacă: să facă economie tocmai de la copiii care au cel mai puţin”, a transmis social-democratul.