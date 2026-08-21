Avocatul Poporului solicită vineri, 21 august, retragerea a două proiecte de acte normative aflate în consultare publică, unul privind admiterea la liceu în 2027 și celălalt privind acordarea burselor sociale în vacanțele școlare, considerând că, în forma actuală, acestea ridică probleme juridice și pot afecta elevii aflați în situații vulnerabile.

Instituția analizează proiectul Ministerului Educației și Cercetării privind metodologia de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2027-2028, publicat în 14 august, precum și proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea metodologiei burselor, lansat în consultare pe 17 august.

Proiectul pentru admiterea la liceu prevede că unitățile de învățământ pot organiza un concurs propriu pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile, după Evaluarea Națională.

Ministerul Educației precizează că această posibilitate este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Subiectele pentru probele concursului propriu ar urma să fie unice și elaborate la nivel național, iar liceele își vor publica disciplinele, procedura de organizare și criteriile de admitere.

Una dintre problemele semnalate de Avocatul Poporului este faptul că proiectul lasă fiecărei unități de învățământ stabilirea ponderii pe care rezultatele concursului propriu o vor avea în media finală de admitere.

Instituția consideră că lipsa unei limite clare pentru această pondere poate reduce semnificativ importanța Evaluării Naționale, singura probă corectată integral în afara unității de învățământ.

În opinia Avocatului Poporului, o astfel de soluție ridică probleme privind previzibilitatea și proporționalitatea actului administrativ și poate afecta principiul egalității de tratament între candidați.

O altă critică vizează garanțiile de obiectivitate pentru concursurile organizate de licee.

Avocatul Poporului atrage atenția că proiectul nu stabilește, în forma analizată, garanții precum supravegherea video, anonimizarea lucrărilor, corectarea externă sau reguli suficient de restrictive privind componența comisiilor de concurs.

Instituția avertizează și asupra unui posibil risc socio-economic. Elevii care își permit pregătire suplimentară plătită ar putea avea un avantaj în cazul în care rezultatul unui concurs organizat de liceu ajunge să aibă o pondere importantă în media de admitere.

Ministerul Educației arată că metodologia este încă în etapa de consultare publică. Pentru admiterea din 2027, informațiile privind disciplinele, procedura și criteriile de admitere ale fiecărui liceu sunt prevăzute în calendarul proiectului pentru 1 octombrie 2026.

Un alt argument se referă la momentul introducerii mecanismului.

Generația de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 este cea care va susține Evaluarea Națională și admiterea la liceu în 2027. Legea nr. 198/2023 stabilește că noile reguli de admitere se aplică începând cu această generație.

Avocatul Poporului susține însă că publicarea metodologiei abia în august 2026, înaintea admiterii din vara anului următor, poate afecta așteptările legitime ale elevilor și părinților care și-au construit parcursul școlar în condițiile existente până acum.

Al doilea proiect contestat de Avocatul Poporului vizează metodologia de acordare a burselor.

Ministerul Educației a lansat în 17 august consultarea publică pentru proiectul de modificare și completare a HG nr. 732/2025, actul care reglementează metodologia-cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora.

Potrivit documentului analizat de Avocatul Poporului, este eliminată prevederea care permite acordarea bursei sociale și în perioada vacanțelor școlare. În forma propusă, plata ar fi limitată la perioada în care se desfășoară cursurile.

Instituția consideră că măsura afectează în mod direct elevii proveniți din familii și medii vulnerabile, pentru care sprijinul financiar poate avea un rol important în prevenirea abandonului școlar.

Avocatul Poporului ridică și o problemă referitoare la momentul în care este promovat proiectul privind bursele.

Instituția invocă faptul că Guvernul funcționează, din 5 mai 2026, în regimul prevăzut de articolul 110 alineatul (4) din Constituție și de articolul 37 alineatul (3) din Codul administrativ. În această situație, Executivul poate adopta actele necesare administrării treburilor publice, fără promovarea unor politici noi.

Argumentul este legat de o decizie recentă a Curții Constituționale privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității. La 17 august 2026, CCR a respins obiecția de neconstituționalitate formulată împotriva legii prin care Parlamentul a aprobat strategia.

În analiza prezentată de Avocatul Poporului, restrângerea unei forme existente de sprijin social ar reprezenta o schimbare de politică publică și nu o simplă măsură de administrare curentă.

Instituția mai susține că modificarea referitoare la plata burselor în vacanțe nu este prezentată suficient de explicit în nota de fundamentare, ceea ce ar ridica probleme din perspectiva cerințelor de transparență și motivare a actelor normative.

În urma analizei, Avocatul Poporului recomandă retragerea ambelor proiecte în forma actuală și reconsiderarea soluțiilor propuse.

Pentru admiterea la liceu, instituția solicită reguli mai clare privind ponderea concursului propriu, precum și garanții care să asigure obiectivitatea și egalitatea de șanse între candidați.

În cazul burselor sociale, Avocatul Poporului susține menținerea sprijinului pe perioada vacanțelor și atrage atenția asupra impactului pe care eliminarea acestei plăți l-ar putea avea asupra copiilor proveniți din medii vulnerabile.

Cele două proiecte se află în continuare în procedură de consultare publică, astfel că soluțiile pot fi modificate înainte de adoptarea formelor finale. Pentru metodologia de admitere, Ministerul Educației a anunțat că propunerile și observațiile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea proiectului.