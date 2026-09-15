Cu un fost prim-ministru despre o criză fără sfârșit

România traversează momentul greu, criza care pare fără sfârșit pe absolut toate planurile. Răspunsul la întrebarea dacă mai există soluții de ieșire din acest impas poate fi aflat astăzi. În studioul Evenimentului Zilei, jurnalistul Mirel Curea îl are ca invitat special pe fostul prim-ministru Victor Ponta. Este o discuție deschisă cu un om care a condus Guvernul într-un mandat deloc rău pentru România și care știe ce măsuri trebuie luate atunci când țara se află la răscruce.

Un dialog tăios, cu întrebări directe adresate unui om care ar ști soluțiile pentru problemele momentului. Emisiunea poate fi urmărită live, începând cu ora 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina oficială de Facebook evz.ro. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.