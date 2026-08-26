Economie

Petrotel Lukoil a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea rafinăriei din Ploiești

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Petrotel Lukoil a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea rafinăriei din Ploieștisursa: arhivă EVZ
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Din cuprinsul articolului

Petrotel Lukoil S.A., societatea care administrează rafinăria din Ploiești, a intrat oficial în procedura generală de insolvență. Decizia a fost pronunțată de către magistrații de la Tribunalul Prahova, care au admis solicitarea depusă chiar de către reprezentanții companiei, anunță Mediafax.

Hotărârea instanței a fost dată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Petrotel Lukoil a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea rafinăriei din Ploiești

În cadrul acestui dosar, Tribunalul Prahova a desemnat ca administrator judiciar provizoriu societatea Dascăl Insolvency SPRL. Aceasta va gestiona atribuțiile specifice prevăzute de cadrul legal în perioada următoare.

Pentru activitatea desfășurată, instanța a stabilit un onorariu provizoriu în valoare de 3.500 de lei pentru administratorul judiciar. De asemenea, a fost dispusă notificarea oficială a procedurii către companie, către creditori și către Oficiul Registrului Comerțului, precum și publicarea informațiilor în Buletinul Procedurilor de Insolvență și într-un cotidian de largă circulație.

Calendarul procedurii și termenele limită

Instanța de judecată a stabilit un calendar strict privind derularea etapelor din acest proces. Astfel, data de 9 septembrie 2026 reprezintă termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii societății.

Până la data de 29 septembrie 2026, administratorul judiciar va trebui să verifice toate creanțele depuse și să întocmească, să afișeze și să comunice tabelul preliminar al acestora. Tabelul definitiv al creanțelor urmează să fie finalizat la data de 23 octombrie 2026.

Sursa: arhiva EVZ

Adunarea creditorilor a fost fixată pentru data de 3 octombrie 2026, detaliile referitoare la oră și locație urmând să fie transmise de administratorul judiciar provizoriu. Până la 4 septembrie 2026, acesta are obligația de a redacta un raport detaliat privind cauzele și împrejurările care au condus la starea de insolvență, identificând totodată eventualele persoane cărora le-ar putea fi imputată această situație.

Suspendarea acțiunilor de recuperare a datoriilor

Ca urmare a deschiderii procedurii, instanța a dispus suspendarea tuturor acțiunilor judiciare sau extrajudiciare menite să recupereze creanțe împotriva Petrotel Lukoil sau a bunurilor deținute de societate.

În cadrul aceluiași dosar, Tribunalul Prahova a încadrat solicitarea formulată de creditoarea Litasco S.A. drept declarație de creanță. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare, cererea urmând să fie înregistrată la Tribunalul Prahova.

Motivele din spatele deciziei Petrotel Lukoil

Conducerea Petrotel Lukoil a confirmat decizia de a solicita intrarea în insolvență, subliniind că prioritară rămâne continuitatea operațională. Potrivit unei note interne ale companiei, pasul a fost considerat o măsură strategică necesară.

Compania a menționat că: „Continuitatea activității și protejarea locurilor de muncă rămân prioritare”. Reprezentanții au precizat că aceasta este singura măsură „care poate și va proteja societatea și, ca atare, va oferii protecția și răgazul necesar pentru relansarea activității”.

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