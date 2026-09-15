Românii sunt mai pesimiști în privința situației lor financiare și a nivelului de trai, iar majoritatea se așteaptă în continuare la creșterea prețurilor și a dobânzilor. Datele celui mai recent Sondaj Economic Lunar realizat de IRSOP arată că, în luna august, oamenii au redus și mai mult consumul curent, în timp ce a crescut preocuparea pentru pregătirea profesională și investițiile în propriile afaceri.

Potrivit cercetării, doar 9% dintre respondenți consideră că situația lor financiară este mai bună decât în urmă cu un an, față de 11% în iulie. În același timp, procentul celor care spun că situația este mai puțin bună a crescut de la 63% la 66%.

Pesimismul este și mai accentuat atunci când oamenii privesc spre viitor. 78% cred că nivelul lor de trai va fi mai puțin bun peste un an, față de 75% în iulie. Doar 10% se așteaptă la o îmbunătățire, în scădere de la 13%.

Nici perspectiva pe termen mai lung nu este una optimistă. Pentru următorii cinci ani, 58% consideră că nivelul lor de trai va fi mai puțin bun, față de 56% în luna precedentă. Procentul celor care cred că va fi mai bun a scăzut de la 29% la 24%.

Inflația continuă să fie una dintre principalele preocupări. 85% dintre participanții la sondaj cred că prețurile vor crește în următoarele 12 luni. Chiar dacă procentul este mai mic decât cel din iulie, când ajungea la 88%, așteptările rămân puternic orientate spre scumpiri.

În ceea ce privește consumul, 62% spun că în august au cumpărat mai puțin pentru consumul curent decât în urmă cu un an, comparativ cu 58% în iulie. Procentul celor care au cumpărat mai mult a rămas la 12% în sondajul IRSOP.

În ciuda climatului economic dificil, există și câteva semnale pozitive. 49% dintre respondenți intenționează să cheltuiască în acest an pentru pregătirea profesională proprie sau a copiilor, față de 43% în iulie.

De asemenea, interesul pentru investițiile în propria firmă a crescut de la 8% la 13%. Pentru vacanțe în străinătate, procentul a urcat de la 31% la 33%, iar pentru cumpărarea de titluri de stat sau acțiuni la bursă, de la 11% la 12%.

În schimb, intenția de a cumpăra teren a scăzut de la 13% la 6%, iar cea de a cumpăra o mașină nouă sau second hand, de la 17% la 15%. Pentru deschiderea unei afaceri și cumpărarea unei locuințe, procentele au rămas la 7%.

În august, 76% dintre angajați considerau că locul lor de muncă este în siguranță, față de 73% în iulie. Procentul celor care cred că locul de muncă este în pericol a scăzut de la 27% la 24%.

În același timp, piața muncii este percepută în continuare ca fiind dificilă. 82% dintre angajații care consideră că au locul de muncă în pericol spun că în localitatea lor locurile de muncă se găsesc greu, față de 83% în iulie.

Așteptările privind evoluția monedei naționale s-au deteriorat. 78% dintre respondenți cred că leul va scădea în următoarele 12 luni, față de 70% în iulie. Doar 7% consideră că leul va crește, comparativ cu 12% în luna precedentă.

În privința dobânzilor, 80% se așteaptă ca acestea să fie mai mari în următoarele 12 luni, față de 76% în iulie. 14% cred că dobânzile vor rămâne la fel, iar 5% consideră că vor fi mai mici.

Analiza IRSOP indică persistența a trei dezechilibre economice: gospodăriile se așteaptă la noi creșteri de prețuri, oamenii își reduc consumul curent, iar piața muncii este percepută ca fiind relativ blocată.

Institutul subliniază că aceste dezechilibre pot accentua dificultățile economice și pot stimula o cerere mai mare de bani, pe fondul incertitudinii.

În același timp, IRSOP observă și „reflexe pozitive”, prin creșterea disponibilității de a investi în pregătirea profesională și în propriile afaceri.

Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP întreabă telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia lor economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare.

Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică.

Pentru acest sondaj, interviurile au fost realizate în intervalul 25-31 august 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%.

IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990. (www.irsop.ro)