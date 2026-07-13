Românii privesc cu tot mai multă îngrijorare evoluția economiei, potrivit celui mai recent Sondaj Economic Lunar realizat de IRSOP în luna iunie 2026. Datele arată o deteriorare a încrederii populației în perspectiva economică, tot mai mulți respondenți anticipând scumpiri, deprecierea leului și o înrăutățire a propriei situații financiare în următoarele 12 luni.

Cea mai mare preocupare rămâne creșterea prețurilor. Potrivit sondajului, 83% dintre români cred că inflația va continua și în următorul an, în creștere față de 78% în luna mai. Doar 11% consideră că prețurile vor rămâne la nivelul actual, în timp ce un procent foarte redus se așteaptă la ieftiniri.

Pesimismul se reflectă și în modul în care oamenii își văd propria situație financiară. Aproape două treimi dintre respondenți (61%) estimează că vor avea o situație materială mai slabă peste un an, comparativ cu 54% în luna precedentă. În schimb, doar 21% cred că veniturile și nivelul lor de trai se vor îmbunătăți.

Consumul rămâne afectat de presiunea prețurilor. Șase din zece români spun că, față de anul trecut, cumpără mai puțin pentru nevoile curente ale gospodăriei, în timp ce doar 10% afirmă că au crescut cheltuielile de consum.

În ceea ce privește planurile financiare, economisirea pentru situații neprevăzute rămâne principala prioritate. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) spun că intenționează să pună bani deoparte în acest scop. Interesul pentru vacanțele în străinătate a rămas relativ stabil, însă intenția de a face investiții importante este în scădere.

Comparativ cu luna mai, mai puțini români spun că vor să cumpere o mașină, o locuință sau un teren, să investească în propria afacere ori să deschidă una nouă. Totodată, interesul pentru investițiile în titluri de stat sau pe bursă a scăzut de la 11% la 9%.

Pe piața muncii, majoritatea angajaților se declară încă în siguranță, însă unul din patru consideră că locul său de muncă este în pericol. Dintre cei care se tem că și-ar putea pierde serviciul, peste 80% cred că le-ar fi dificil să își găsească un nou loc de muncă. În același timp, percepția generală privind oportunitățile de angajare s-a deteriorat, 70% dintre români apreciind că locurile de muncă sunt greu de găsit în localitatea în care locuiesc.

Așteptările privind evoluția monedei naționale și a dobânzilor s-au înrăutățit și ele. Șapte din zece respondenți cred că leul se va deprecia în următoarele 12 luni, față de 60% în luna mai. De asemenea, 74% estimează că dobânzile vor continua să crească, procent în urcare față de luna precedentă.

Percepția asupra nivelului de trai este la rândul ei tot mai sumbră. Trei sferturi dintre români cred că peste un an vor trăi mai prost decât în prezent, iar 57% sunt convinși că situația lor va fi mai dificilă chiar și peste cinci ani.

În analiza care însoțește cercetarea, IRSOP apreciază că populația se află departe de ceea ce economiștii numesc „pătratul magic” al unei economii sănătoase – stabilitatea prețurilor, creștere economică susținută, ocupare ridicată și echilibru extern.

Potrivit institutului, deteriorarea percepției publice reflectă atât efectele inflației și ale încetinirii economiei, cât și incertitudinea tot mai mare privind evoluția veniturilor și a pieței muncii.

Sondajul IRSOP a fost realizat telefonic în perioada 25-30 iunie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 500 de persoane adulte. Marja maximă de eroare este de ±4,4%.