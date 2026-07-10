Economie

Curs valutar BNR, 11 iulie. Leul câștigă teren în fața euro și dolarului

Comentează știrea
Curs valutar BNR, 11 iulie. Leul câștigă teren în fața euro și dolaruluiEuro. Sursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Leul s-a apreciat vineri atât în raport cu euro, cât și cu dolarul american, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). În schimb, francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere, iar gramul de aur s-a ieftinit.

Euro și dolarul au scăzut în raport cu leul

BNR a stabilit un curs de 5,2337 lei pentru un euro, cu 0,26 bani mai puțin față de ședința precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2363 lei.

Și dolarul american a pierdut teren. Cursul oficial a fost stabilit la 4,5791 lei, în scădere cu 0,33 bani comparativ cu valoarea de 4,5824 lei înregistrată joi.

Francul elvețian a urcat ușor. Aurul s-a ieftinit

aurul se scumpeste

Sursa foto Arhiva EVZ

Spre deosebire de euro și dolar, francul elvețian s-a apreciat marginal. BNR a afișat un curs de 5,6768 lei, cu 0,06 bani peste nivelul din ziua anterioară, de 5,6762 lei.

Gramul de aur a înregistrat o scădere ușoară. Potrivit BNR, acesta valorează 604,0057 lei, față de 604,8260 lei în ședința precedentă.

Stiri calde

01:00 - Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

23:57 - Locul din casă unde nu trebuie să ții niciodată routerul Wi-Fi. Greșeala care îți poate încetini internetul

23:40 - Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II după deces. Pașii pe care trebuie să îi urmeze familia

23:31 - Prețurile biletelor la Cupa Mondială s-au prăbușit după eliminarea SUA și Mexicului. FIFA încă mai vinde locuri pentr...

23:20 - Instrucțiunile lăsate de Trump în cazul în care va fi asasinat: Ce ordin a dat liderul de la Casa Albă

23:06 - Elena Udrea a publicat imagini uitate cu Bolojan: Nu vrea să se știe că a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu

22:53 - Împăcare istorică în familia regală. Regele Charles s-a întâlnit cu Harry, Meghan și nepoții săi după patru ani

22:40 - A murit Larissa, cea mai longevivă ursoaică polară aflată în captivitate. Avea 36 de ani

HAI România!

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Proiecte speciale