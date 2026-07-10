Leul s-a apreciat vineri atât în raport cu euro, cât și cu dolarul american, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). În schimb, francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere, iar gramul de aur s-a ieftinit.

BNR a stabilit un curs de 5,2337 lei pentru un euro, cu 0,26 bani mai puțin față de ședința precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2363 lei.

Și dolarul american a pierdut teren. Cursul oficial a fost stabilit la 4,5791 lei, în scădere cu 0,33 bani comparativ cu valoarea de 4,5824 lei înregistrată joi.

Spre deosebire de euro și dolar, francul elvețian s-a apreciat marginal. BNR a afișat un curs de 5,6768 lei, cu 0,06 bani peste nivelul din ziua anterioară, de 5,6762 lei.

Gramul de aur a înregistrat o scădere ușoară. Potrivit BNR, acesta valorează 604,0057 lei, față de 604,8260 lei în ședința precedentă.