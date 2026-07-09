Economie

Aurul trece din nou de 604 lei. Ce se întâmplă cu euro și dolarul la cursul BNRședința precedentă.

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Aurul trece din nou de 604 lei. Ce se întâmplă cu euro și dolarul la cursul BNRședința precedentă.Schimb valutar / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi noile cotații ale principalelor valute. Euro a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce dolarul american și francul elvețian au pierdut teren în raport cu moneda națională. În același timp, aurul a continuat să se scumpească.

Euro urcă ușor

Potrivit cursului oficial al BNR, un euro a fost cotat la 5,2363 lei, cu 0,18 bani mai mult decât în ședința precedentă, când moneda europeană era evaluată la 5,2345 lei.

Dolarul și francul elvețian au scăzut

În schimb, dolarul american a coborât la 4,5824 lei, în scădere cu 0,56 bani (-0,12%) față de cotația de miercuri, de 4,5880 lei.

Și francul elvețian s-a depreciat în raport cu leul. BNR a stabilit un curs de 5,6762 lei pentru un franc, cu 0,39 bani mai puțin decât valoarea anterioară, de 5,6801 lei.

Aurul s-a scumpit puternic

Gramul de aur a înregistrat cea mai importantă evoluție a zilei. BNR a anunțat un preț de 604,8260 lei, în creștere față de 597,3024 lei în ședința precedentă.

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