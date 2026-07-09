Banca Națională a României (BNR) a publicat joi noile cotații ale principalelor valute. Euro a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce dolarul american și francul elvețian au pierdut teren în raport cu moneda națională. În același timp, aurul a continuat să se scumpească.

Potrivit cursului oficial al BNR, un euro a fost cotat la 5,2363 lei, cu 0,18 bani mai mult decât în ședința precedentă, când moneda europeană era evaluată la 5,2345 lei.

În schimb, dolarul american a coborât la 4,5824 lei, în scădere cu 0,56 bani (-0,12%) față de cotația de miercuri, de 4,5880 lei.

Și francul elvețian s-a depreciat în raport cu leul. BNR a stabilit un curs de 5,6762 lei pentru un franc, cu 0,39 bani mai puțin decât valoarea anterioară, de 5,6801 lei.

Gramul de aur a înregistrat cea mai importantă evoluție a zilei. BNR a anunțat un preț de 604,8260 lei, în creștere față de 597,3024 lei în ședința precedentă.