Noapte de alertă în Tulcea. Două F-16, ridicate după apariția unei drone lângă graniță
- Bianca Ion
- 23 septembrie 2026, 07:19
Locuitorii din nordul și nord-estul județului Tulcea au primit marți, 22 septembrie, la ora 23:35, un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone, după ce sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.
Țintă aeriană detectată în apropierea României
Alerta a fost declanșată după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană care se deplasa în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei.
În urma detectării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.
„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 22 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în nord-estul localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.
Două aeronave F-16 au decolat de la Borcea
Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană.
Avioanele au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea și au fost trimise pentru supravegherea situației din apropierea frontierei.
Ce mesaj au primit locuitorii din Tulcea
ISU Tulcea a emis mesajul RO-Alert pentru zona de nord și nord-est a județului, populația fiind avertizată asupra unei posibile incursiuni de drone.
Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească.
„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.