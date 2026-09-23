Noapte de alertă în Tulcea. Două F-16, ridicate după apariția unei drone lângă graniță

Locuitorii din nordul și nord-estul județului Tulcea au primit marți, 22 septembrie, la ora 23:35, un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone, după ce sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Alerta a fost declanșată după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană care se deplasa în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei.

În urma detectării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 22 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în nord-estul localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

Avioanele au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea și au fost trimise pentru supravegherea situației din apropierea frontierei.

ISU Tulcea a emis mesajul RO-Alert pentru zona de nord și nord-est a județului, populația fiind avertizată asupra unei posibile incursiuni de drone.

Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.