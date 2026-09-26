Bangkok intră în stare de dezastru. Peste 84.000 de oameni, afectați de inundații

Autoritățile din Bangkok au declarat sâmbătă stare de dezastru în toate cele 50 de districte ale capitalei, după mai multe zile de ploi torențiale care au inundat străzile și au blocat traficul. Potrivit AFP, peste 84.000 de persoane din 21 de provincii ale Thailandei au fost afectate, iar meteorologii avertizează că ploile abundente vor continua până duminică.

Bangkok se confruntă cu inundații extinse după ce ploile au căzut aproape fără întrerupere de joi după-amiază până sâmbătă dimineață. Autoritățile locale au declarat stare de dezastru în toate cele 50 de districte ale capitalei, măsură care permite intervenții de urgență în zonele afectate.

Apa a acoperit mai multe străzi, în special în zonele centrale și estice ale orașului, iar o parte dintre locuitori au fost nevoiți să își părăsească temporar locuințele.

Ploile torențiale au dus la creșterea rapidă a nivelului apei în canalele principale ale capitalei.

Autoritățile au transmis că acumulările de apă au depășit 20 de centimetri, iar canalele au ajuns în multe zone aproape de capacitate maximă.

Inundațiile au blocat drumuri și au perturbat serios circulația în Bangkok.

Cele mai mari probleme au fost raportate în partea de est a capitalei, unde drenarea apei a devenit dificilă din cauza nivelului ridicat din canale.

Problemele nu se limitează la Bangkok. Până sâmbătă, peste 84.000 de persoane din 21 de provincii ale Thailandei au fost afectate de inundații, cele mai multe cazuri fiind raportate în regiunea centrală.

Autoritățile au transmis mesaje de avertizare prin sistemele de alertare de urgență către populația din zonele expuse.

Măsurile au fost luate în condițiile în care riscul de inundații rapide și revărsări rămâne ridicat în numeroase regiuni.

Departamentul Meteorologic al Thailandei a avertizat că episoadele de ploi puternice și foarte puternice vor continua în mai multe regiuni ale țării.

Fenomenul este provocat de un sistem puternic de joasă presiune care traversează zona centrală, inclusiv Bangkok și împrejurimile, în combinație cu intensificarea musonului de sud-vest.

Meteorologii avertizează asupra riscului de viituri rapide, revărsări și alunecări de teren, în special în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă.

Bangkok și provinciile din jur rămân printre zonele în care sunt prognozate precipitații foarte abundente și pe parcursul zilei de sâmbătă.