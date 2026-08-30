Un număr de 261 de cetățeni străini din 23 de țări sunt dați dispăruți după viitura cu noroi și bolovani care a devastat punctul de frontieră Gyirong, între Tibet și Nepal. Cei 261 reprezintă doar o parte dintre cele 546 de persoane dispărute pe teritoriul administrat de China. Operațiuni comune de salvare se desfășoară chiar în aceste momente.

La 30 august, bilanțul cumulat al catastrofei ajunsese la cel puțin 691 de morți și peste 3.000 de dispăruți în Tibet și Nepal. Echipele de salvatori chinezi sunt puternic implicate în limitarea proporțiilor, scrie China Daily.

Dezastrul s-a produs în dimineața zilei de 26 august 2026 și a afectat districtul Gyirong din prefectura Shigatse, situat în Regiunea Autonomă Tibet.

Lista celor 261 de cetățeni străini a fost anunțată duminică, 30 august, după verificarea informațiilor deținute de poliție, autoritățile de frontieră, serviciile pentru situații de urgență și departamentele de turism și afaceri externe.

Bilanțul a fost publicat inițial de agenția oficială Xinhua și confirmat ulterior în relatările Associated Press și Channel News Asia.

Cea mai numeroasă categorie este formată din cetățeni nepalezi, urmată de cei din India, Letonia, SUA și Marea Britanie. Astfel, din Nepal - 104, India - 49, Letonia - 33, Statele Unite ale Americii - 18, Marea Britanie - 15.

Niciun cetățean român nu apare în lista oficială comunicată la 30 august. Datele sunt însă în curs de verificare și pot fi modificate pe măsură ce autoritățile confruntă evidențele de frontieră cu informațiile furnizate de ambasade și de familii.

Ministerul chinez de Externe anunțase pe 27 august un bilanț preliminar de 260 de străini dispăruți și precizase că printre aceștia se aflau turiști și pelerini. Numărul a fost revizuit ulterior la 261. Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a informat misiunile diplomatice ale statelor afectate.

Numărul cetățenilor străini dispăruți nu reprezintă bilanțul total al catastrofei. Potrivit datelor disponibile la 30 august, autoritățile chineze au anunțat în Tibet 16 morți și 546 de persoane dispărute. Dintre acestea, 261 sunt cetățeni străini.

În Nepal, agenția națională pentru gestionarea dezastrelor a raportat 675 de morți și 2.498 de dispăruți. În total, pe ambele părți ale frontierei, erau înregistrați cel puțin 691 de morți și peste 3.000 de oameni a căror soartă nu era cunoscută. Peste 3.700 de persoane fuseseră salvate doar în Nepal, potrivit Associated Press.

Primele relatări au descris fenomenul drept o alunecare de teren sau o viitură. Datele științifice indică însă un lanț mult mai complex și extrem de violent.

Experții chinezi susțin că, la aproximativ ora 10:52, ora Beijingului, o porțiune de ghețar de pe versantul sudic al vârfului Langtang Lirung, aflat în Nepal, s-a desprins și a declanșat o avalanșă de gheață și rocă.

Masa prăbușită a antrenat noroi, apă și bolovani, transformându-se într-un torent care a coborât prin văile înguste ale Himalayei.

Serviciul de prospectare geologică al SUA, USGS, arată că fenomenul a pornit din zona Parcului Național Langtang și a parcurs aproape 100 de kilometri pe cursurile râurilor Lende Khola și Trishuli. Energia produsă de prăbușirea inițială a fost echivalentă cu aceea a unui cutremur cu magnitudinea 5,2.

Analiza preliminară a USGS avertizează că încă nu se poate stabili definitiv dacă a fost vorba despre desprinderea propriu-zisă a unei porțiuni de ghețar sau despre o alunecare de versant care a antrenat gheața. Semnalul seismic detectat în regiune nu dovedește că un cutremur a provocat catastrofa. Potrivit cercetătorilor americani, vibrațiile au fost generate chiar de prăbușirea uriașei mase de rocă și gheață.

Torentul rezultat, încărcat cu bolovani și resturi, a acționat asemenea unui zid de „beton lichid”, distrugând clădiri, drumuri, poduri și instalații energetice.

Gyirong este unul dintre cele mai importante puncte de trecere dintre Tibet și Nepal. Pe partea nepaleză, coridorul continuă prin punctul Rasuwagadhi și prin valea râului Trishuli, o rută importantă pentru transportul de mărfuri, turism și deplasarea pelerinilor.

În momentul viiturii, în zonă se aflau turiști, pelerini care călătoreau spre Muntele Kailash, șoferi ai vehiculelor transfrontaliere, muncitori și locuitori ai comunităților de frontieră.

Imaginile de supraveghere și fotografiile din satelit arată cum un torent uriaș a lovit direct clădirile punctului Gyirong, măturând vehicule și construcții. Drumurile și comunicațiile au fost întrerupte, iar stratul gros de noroi și bolovani a îngreunat accesul salvatorilor.

Zhao Peng, vicepreședinte al administrației regionale tibetane și membru al comandamentului de urgență, a declarat că dezastrul a distrus inclusiv o parte dintre evidențele referitoare la persoanele aflate în zonă. Din această cauză, identificarea celor dispăruți necesită confruntarea registrelor de frontieră cu datele hotelurilor, ale agențiilor turistice, ale companiilor de transport și ale ambasadelor.

În apropierea zonei Gyirong au fost mobilizați peste 2.100 de salvatori, dintre care mai mult de 500 au ajuns în sectorul cel mai grav afectat. Căutările sunt însă complicate de drumurile distruse, văile înguste, bolovanii de mari dimensiuni și noroiul instabil.

Experții avertizează că unele victime ar fi putut fi îngropate sub depozite groase de resturi sau transportate kilometri întregi în aval. Stabilirea bilanțului definitiv ar putea dura luni, iar unele persoane ar putea să nu fie găsite niciodată.

Operațiunile au fost suspendate temporar în anumite sectoare din cauza lacurilor formate în spatele barajelor naturale de gheață și moloz. Ruperea bruscă a acestor acumulări ar putea provoca o nouă viitură.

Autoritățile chineze și nepaleze au început să facă schimb de informații hidrologice și imagini din satelit. The Guardian relatează că salvatorii au primit ordin să înainteze cu prudență după o nouă creștere a debitului râului Bhotekoshi.

În Nepal, peste 100 de muncitori ar putea fi blocați în tunelurile instalațiilor hidroenergetice Trishuli 3A și 3B. Armata nepaleză a reușit să introducă o conductă într-unul dintre tuneluri pentru a pompa aer, în timp ce echipe specializate pregătesc excavarea intrării.