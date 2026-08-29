Nadia Comăneci și Arnold Schwarzenegger s-au întâlnit, din nou, la sala de sport Gold's Gym din Los Angeles, unde se antrenează ambele vedete când se află în California.

Despre cei doi mari sportivi se știe că sunt prieteni și că publică adesea imagini de la întâlnirile lor din sala de antrenamente. Ceea ce se știe mai uțin este că Arnold Schwarzenegger a acceptat invitația regizorului român Tudor Giurgiu de a participa la filmarea documentarului despre Nadia Comăneci și că a dezvăluit că a fost prezent la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

„M-am întâlnit cu Nadia, am vorbit despre proiect și despre disponibilitatea ei de a se implica. Ea este foarte încântată, iar noi suntem pregătiți să mergem mai departe. Ne propunem ca documentarul să fie finalizat și lansat în 2026, odată cu împlinirea a 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal, dacă totul decurge conform planului”, a declarat Tudor Giurgiu despre documentar.

Primele filmări pentru documentar au fost deja realizate în Statele Unite și România, dar și în cadrul Galei Laureus, eveniment care a reunit numeroase personalități din lumea sportului și nu numai.

Prietenia dintre Arnold Schwarzenegger și campioana noastră datează de mulți ani.

În anul 2015, fostul guvernator al Californiei primea pregătire sub îndrumarea Nadiei Comăneci. La vremea respectivă, el a postat pe pagina sa de Facebook o înregistrare video în care apare antrenându-se în sală îndrumat de fosta gimnastă.

„Este extraordinar să vii devreme la sală şi să ai ca antrenoare o campioană olimpică – mulţumesc, Nadia Comăneci! 10 repetări în onoarea primului 10 perfect de la Jocurile Olimpic”, a scris atunci Arnold Schwarzenegger pe reţelele sociale.

În înregistrarea video, Nadia Comăneci poate fi văzută numărând repetările, iar când ajunge la cifra 10 fosta sportivă spune amuzată: „Este cifra mea norocoasă”.

La final, Schwarzenegger o îmbrăţişează pe Nadia Comăneci şi îi mulţumeşte, adresându-se apoi fanilor: „Nadia a fost partenera mea de antrenament astăzi, ce părere aveţi? Şi antrenoarea mea…”.

De asemenea, în 2017, Nadia Comăneci și-a petrecut Crăciunul cu Arnold Schwarzenegger și s-a antrenat la sala lui de fitness.

Reamintim că marea campioană va reveni în România la sfârșitul lunii septembrie, pentru mai multe evenimente sub egida „Anul Nadia Comăneci”.