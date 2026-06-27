Republica Moldova. Statul pregăteşte un set de acte legislative privind reglementarea pieţei financiare virtuale în Republica Moldova.

Cryptomonedele nu sunt interzise în Republica Moldova, însă cadrul legal actual face utilizarea lor dificilă. Oficial, tranzacțiile cu cryptomonede sunt permise în limita a 50 de mii de lei pe lună (cca 2500 euro pe lună).

Începând cu 1 iulie 2023, conform Legii nr. 66 din 30.03.23, persoanelor fizice și juridice din Moldova le este interzis să tranzacționeze cu cryptomonede.

Singura utilizare este deținerea de monede digitale ca investiție sau ca activ de economisire. Este interzisă activitatea caselor de schimb crypto. Totodată, băncile moldovenești blochează frecvent tranzacțiile asociate acestor active, ceea ce face aproape imposibilă investiția prin intermediul cardurilor bancare.

În aceste condiții, utilizatorii recurg la servicii de tip P2P, unde schimbă bani fiat pe active digitale direct cu alți utilizatori, prin intermediul burselor crypto.

În pofida restricțiilor, Republica Moldova Moldova rămâne unul dintre liderii în utilizarea cryptomonedelor. În 2023, cetățenii au obținut venituri de aproximativ 150 de milioane de dolari din tranzacții cu cryptoactive.

Statul pregăteşte includerea activelor digitale, precum cryptomonedele și monedele electronice, în circuitul de raportare. Astfel, autoritățile fiscale vor putea monitoriza veniturile realizate în acest domeniu, la fel cum procedează cu conturile bancare clasice.

Această măsură vine ca o necesitate de actualizare a mecanismelor actuale, în contextul în care tot mai multe persoane folosesc piețele financiare moderne și activele digitale.

Instituțiile financiare vor avea obligația să aplice reguli mai stricte de verificare și să includă noile tipuri de active în rapoartele anuale, începând cu anul 2027, cu primele raportări propriu-zise programate pentru anul 2028.

Această măsură vine să reducă riscurile de ascundere a veniturilor în afara țării. Deja peste 70 de jurisdicții s-au alăturat acestui amendament.

Centrul Național Anticorupție va prelua investigarea infracțiunilor economico-financiare grave și recuperarea bunurilor infracționale. Totodată, în cadrul instituției va fi creată o subdiviziune specializată pentru investigarea activelor virtuale.

Prevederile se conțin într-un proiect adoptat recent de Parlament, care prevede și majorarea efectivului-limită al CNA cu 150 de posturi.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va funcționa ca autoritate independentă de analiză financiară, cu rol de colectare a informațiilor privind tranzacțiile suspecte și transmiterea acestora către instituțiile competente pentru investigații.

Măsurile fac parte din Programul național pentru modernizarea sistemului de investigare și urmărire penală în domeniul combaterii corupției, criminalității organizate, fraudei financiare, spălării banilor și altor activități ilicite pentru anii 2026-2027 și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia.

În aprilie 2026, Ministerul Finanțelor a publicat, pentru consultare publică, un proiect de lege care vizează reglementarea pieței cryptoactivelor în Republica Moldova.

Documentul, care are peste 100 de pagini, este structurat în șapte capitole care reglementează piața cryptomonedelor în Moldova. Autorii proiectului susţin că necesitatea adoptării acestuia este determinată de angajamentele asumate de Republica Moldova de a-și armoniza legislația națională cu cea europeană.

Potrivit notei informative, proiectul va permite aplicarea treptată a normelor UE care reglementează piețele cripto (MiCA).

Pe piaţa financiară din Republica Moldova ar putea să apară un nou serviciu – furnizorii de servicii crypto.

Aceştia vor putea oferi servicii precum păstrarea cryptoactivelor, schimbul și transferul acestora, dar și consultanță și alte operațiuni specifice pieței.

Statutul de furnizor îl va putea obține orice companie înregistrată în Republica Moldova și autorizată de Comisia Națională a Pieței Financiare. De asemenea, astfel de servicii vor putea fi oferite și de bănci, depozitarul central unic al valorilor mobiliare, emitenții de monedă electronică și administratorii fondurilor de investiții alternative.

Compania trebuie să aibă prezență juridică în Moldova – un loc unde se află conducerea sa. În plus, directorul sau unul dintre directori trebuie să fie rezident al țării.

În funcție de serviciile prestate, capitalul social al companiei trebuie să constituie de la 50 de mii până la 150 de mii de euro.

Reglementarea cryptoactivelor este împărțită în mai multe categorii: cryptoactive legate de bani electronici (stablecoin-uri), active tokenizate (de exemplu, legate de aur) și alte cryptomonede.