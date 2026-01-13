Criminalitatea crypto a atins un nivel record în 2025, conform celui mai recent raport

Cu cei peste 1280 de specialiști în echipa de securitate și compliance, Binance a reușit în 2025 să prevină pierderi de 6,7 miliarde USD pentru 5,4 milioane de clienți expuși la fraude cripto, conform unui raport recent.

Cifra este cu atât mai importantă cu cât, potrivit Chainalysis, companie de analiză a datelor în spațiul blockchain, 2025 a fost anul în care criminalitatea cripto a atins un nivel record.

Conform datelor companiei de analiză, cel puțin 154 de miliarde de dolari au ajuns în 2025 la adrese cripto ilicite. Aceasta reprezintă o creștere de 162% față de anul anterior, determinată în principal de o explozie cu 694% a valorilor primite de entități aflate sub sancțiuni.

Chiar și dacă valoarea primită de entitățile sancționate ar fi rămas constantă, 2025 tot ar fi fost un an record pentru criminalitatea crypto, deoarece activitatea a crescut în aproape toate categoriile ilicite. Ca întotdeauna, precizăm că această cifră reprezintă o estimare, bazată doar pe adresele ilicite identificate până în prezent.

Aceste volume ilicite rămân totuși foarte mici comparativ cu economia crypto în ansamblu, care este dominată de tranzacții legitime. Ponderea estimată a activității ilicite din totalul volumului tranzacționat atribuit a crescut ușor față de 2024, dar se menține sub 1%.

În ultimii ani, stablecoin-urile au preluat dominația peisajului tranzacțiilor ilicite și acum reprezintă 84% din întregul volum ilicit. Această evoluție oglindește tendințele generale ale ecosistemului, unde stablecoin-urile ocupă o pondere tot mai mare datorită avantajelor practice: transferuri transfrontaliere ușoare, volatilitate redusă și utilitate extinsă.

Amenințările statale generează volume record

Coreea de Nord a furat mai mult ca oricând, iar tokenul rusesc A7A5 a facilitat evaziunea sancțiunilor la scară uriașă. Hackerii legați de RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) au furat singuri peste 2 miliarde de dolari în 2025. De exemplu, exploatarea Bybit din februarie, cel mai mare jaf digital din istoria crypto, a urcat la aproape 1,5 miliarde de dolari.

Rețelele chinezești de spălare de bani domină peisajul

În 2025, au apărut și s-au impus clar rețelele chinezești de spălare de bani (CMLN = Chinese Money Laundering Networks) ca forță dominantă în ecosistemul ilicit on-chain. Aceste operațiuni sofisticate au dus la un nou nivel diversificarea, oferind servicii specializate de tip „spălare ca serviciu” și infrastructură criminală completă, de la fraude și scam-uri, până la spălarea fondurilor furate de Coreea de Nord, evaziune de sancțiuni și finanțare a terorismului.

Furnizorii de infrastructură ilicită full-stack susțin activitatea cibernetică malițioasă

De la operatori de ransomware, platforme CSAM (Material de abuz sexual infantil), distribuitori de malware și până la piețe ilicite, toți depind de un strat dens de furnizori de infrastructură (domenii, hosting bulletproof etc.) care devin tot mai vizibili pe lanț și tot mai rezistenți la acțiuni legale.

Intersecția tot mai puternică dintre cripto și infracțiunile cu violență

Traficul de persoane recurge din ce în ce mai mult la cryptomonede, iar un fenomen deosebit de îngrijorător este creșterea atacurilor cu agresiune fizică: infractorii folosesc violența pentru a forța victimele să transfere active.

Cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii, organismele de reglementare și companiile din domeniul cryptomonedelor va fi crucială în combaterea acestor amenințări în continuă evoluție și convergență.

Deși procentul general al activităților ilicite rămâne mic în raport cu utilizarea legitimă a cryptomonedelor, miza pentru menținerea integrității și securității ecosistemului cryptomonedelor nu a fost niciodată mai mare.