Mirabela Dauer o spune direct: L-am adorat pe Nicu Ceaușescu

Cântăreața Mirabela Dauer a povestit la un podcast despre relația apropiată cu Nicu Ceaușescu. Aceasta a explicat că pentru artiști fiul dictatorului a făcut foarte multe lucruri.

Interpreta de muzică ușoară a povestit la un podcast faptul că a avut o relație foarte apropiată cu Nicu Ceaușescu. Însă nu de natura despre care s-a vehiculat, din contră. Doar că fiul dictatorului a fost printre puținii care au susținut și artiștii. ”Eu l-am adorat pe Nicu Ceaușescu, nu așa cum s-ar gândi lumea.

Ca o femeie și un bărbat. Nu, eram ca sora lui. Eu l-am adorat și nu a meritat ce a pătimit. Era un om bun, era un om minunat. Era tânăr, făcea și el greșeli de tinerețe, dar era un om bun, extraordinar de bun”, a mai spus solista.

Mirabela Dauer a mai explicat faptul că Nicu Ceaușescu era un tip efervescent, dar asta nu însemna că avea trăsături negative. De multe ori în spațiul public s-au vehiculat astfel de afirmații pe care Mirabela le-a contrazis cu vehemență. ”Dacă ești vesel și dacă ești un om de chef sau de petrecere asta nu înseamnă că ești un criminal și om rău.

Un om extraordinar. Și a făcut pentru generația adevărată tânără multe. A făcut mult pentru Costinești, pentru ansamblul UTC-ului, noi aveam cea mai bună aparatură din lume, la ansamblu”, a explicat interpreta.

Pe de altă partea, aceasta a adăugat faptul că deciziile lui Nicu Ceaușescu nu era întâmplătoare. Acesta nu făcea lucruri de capul lui. Întotdeauna consulta pe cei care știau multe despre domeniul în cauză. ”La Costinești erau cele mai bune boxe și aparatură, cea mai bună. A adus tot.

A făcut consiliu cu cei mai mari muzicieni de pe vremea aceea din România și i-a consultat. Nu a luat niciodată decizii de capul lui., Era un om extraordinar”, a încheiat Mirabela.