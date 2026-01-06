Evenimente de top în România 2026: muzică, festivaluri și spectacole internaționale

Evenimente în Românua în 2026. Anul 2026 promite să fie unul memorabil pentru scena culturală și muzicală din România, cu o serie de evenimente de anvergură care acoperă toate gusturile, de la muzică rock și pop la musicaluri internaționale și festivaluri electrizante.

În perioada 8-12 iulie, plaja din Costinești va găzdui Beach, Please! Festival, un eveniment dedicat iubitorilor de muzică live și distracție pe litoral. Festivalul promite concerte, activități pe plajă și o atmosferă relaxată, perfectă pentru o escapadă estivală.

Între 6 și 9 august, Cluj-Napoca devine epicentrul muzicii internaționale cu UNTOLD ONE, continuarea unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume. Patru zile și patru nopți de spectacole live, DJ seturi și show-uri vizuale impresionante îi vor aduce pe scenă pe mari artiști EDM, techno, pop și hip-hop.

Festivalul promite momente unice, emoții intense și o experiență completă pentru participanți, transformând orașul într-un adevărat hub al muzicii și dansului.

Iron Maiden va concerta pe 28 mai la Arena Națională, parte a turneului aniversar Run For Your Lives, dedicat celor 50 de ani de carieră. Concertul îi va aduce în deschidere pe legendarul grup Anthrax și promite un show spectaculos, cu un setlist de excepție.

Hans Zimmer ajunge pe 9 ianuarie la Sala Palatului cu The Music of Hans Zimmer, un concert simfonic care aduce la viață coloane sonore din blockbuster-ele cinematografice precum Dune, Inception sau Pirates of the Caribbean, interpretate de orchestra „Lords of the Sound”.

Notre-Dame de Paris – The Original Musical va fi prezentat la Romexpo între 15 și 20 ianuarie, oferind spectatorilor români ocazia de a vedea în premieră această producție internațională originală, inspirată din romanul clasic al lui Victor Hugo.

Eros Ramazzotti revine la București pe 22 aprilie, la Laminor Arena, în cadrul turneului mondial Una Storia Importante, promițând un spectacol de neuitat pentru fanii săi din România.

Electric Castle 2026 se va desfășura între 16 și 19 iulie la Castelul Bánffy din Bonțida. Capetele de afiș includ Twenty One Pilots și The Cure, oferind participanților o combinație de rock psihedelic, alt-rock și post-punk, într-o atmosferă festivalieră unică.

VUNK își prezintă turneul Suflet Digital pe 4 martie la Sala Palatului, cu un spectacol care promite să aducă hituri și emoții pentru fanii trupei.