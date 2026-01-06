Monden

Evenimente de top în România 2026: muzică, festivaluri și spectacole internaționale

Comentează știrea
Evenimente de top în România 2026: muzică, festivaluri și spectacole internaționaleConcert/ Sursa foto Pixabay
Din cuprinsul articolului

Evenimente în Românua în 2026. Anul 2026 promite să fie unul memorabil pentru scena culturală și muzicală din România, cu o serie de evenimente de anvergură care acoperă toate gusturile, de la muzică rock și pop la musicaluri internaționale și festivaluri electrizante.

Ce evenimente vor fi în 2026

În perioada 8-12 iulie, plaja din Costinești va găzdui Beach, Please! Festival, un eveniment dedicat iubitorilor de muzică live și distracție pe litoral. Festivalul promite concerte, activități pe plajă și o atmosferă relaxată, perfectă pentru o escapadă estivală.

Festival Beach Please

Festival Beach Please. Sursă foto: facebook.com/beachpleasero

Între 6 și 9 august, Cluj-Napoca devine epicentrul muzicii internaționale cu UNTOLD ONE, continuarea unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume. Patru zile și patru nopți de spectacole live, DJ seturi și show-uri vizuale impresionante îi vor aduce pe scenă pe mari artiști EDM, techno, pop și hip-hop.

Festivalul promite momente unice, emoții intense și o experiență completă pentru participanți, transformând orașul într-un adevărat hub al muzicii și dansului.

Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă
Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă

Concerte internaționale în București

Iron Maiden va concerta pe 28 mai la Arena Națională, parte a turneului aniversar Run For Your Lives, dedicat celor 50 de ani de carieră. Concertul îi va aduce în deschidere pe legendarul grup Anthrax și promite un show spectaculos, cu un setlist de excepție.

Iron Maiden

Sursa foto: Instagram

Hans Zimmer ajunge pe 9 ianuarie la Sala Palatului cu The Music of Hans Zimmer, un concert simfonic care aduce la viață coloane sonore din blockbuster-ele cinematografice precum Dune, Inception sau Pirates of the Caribbean, interpretate de orchestra „Lords of the Sound”.

Notre-Dame de Paris – The Original Musical va fi prezentat la Romexpo între 15 și 20 ianuarie, oferind spectatorilor români ocazia de a vedea în premieră această producție internațională originală, inspirată din romanul clasic al lui Victor Hugo.

Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti. Sursa foto iabilet

Eros Ramazzotti revine la București pe 22 aprilie, la Laminor Arena, în cadrul turneului mondial Una Storia Importante, promițând un spectacol de neuitat pentru fanii săi din România.

Alte surprize pentru petrecăreți

Electric Castle 2026 se va desfășura între 16 și 19 iulie la Castelul Bánffy din Bonțida. Capetele de afiș includ Twenty One Pilots și The Cure, oferind participanților o combinație de rock psihedelic, alt-rock și post-punk, într-o atmosferă festivalieră unică.

VUNK își prezintă turneul Suflet Digital pe 4 martie la Sala Palatului, cu un spectacol care promite să aducă hituri și emoții pentru fanii trupei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:38 - Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
10:29 - Stephen Miller: Statele Unite controlează acum Venezuela. Ce înseamnă asta pentru Maduro
10:18 - Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă
10:06 - Radar vandalizat de șoferii furioși. Aparatul aplica 8.000 de amenzi lunar
09:56 - Rețelele sociale pot prezice șomajul înainte statisticilor. Studiu neașteptat
09:47 - Luptele în Pokrovsk se intensifică. Armata Ucrainei raportează pierderi semnificative ale forțelor ruse

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale