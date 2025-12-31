Monden

Mirabela Dauer, dezvăluiri dureroase. „Mi-a fost luat copilul și a fost reciclat”

Mirabela Dauer. Sursa foto: Facebook
Mirabela Dauer a povestit la un podcast faptul că situația legată de fiul său a fost una provocată. Mai exact acesta ar fi fost luat de la ea ca mai apoi să nu se mai întoarcă niciodată.

Mirabela Dauer, o mamă fără speranță

Artista a explicat la un podcast faptul că fiul ei a fost luat de lângă ea atunci când avea numai 3 ani. ”Mi-a fost luat copilul și a fost ”reciclat”, vorba mea.

Mirabela Dauer. Sursă foto: Captură video

Probabil că mă și urăște din cauza influențelor pe care le-a suferit. Eu sunt convinse că sunt foarte multe femei în situația aceasta. Eu vorbesc pentru că eu sunt un exemplu. Mie mi-a fost luat copilul cu minciună și cu… intrigi. Băiatul era copil, dar lucrurile au rămas întipărite”, a povestit cântăreața.

Mirabela Dauer: Știa ca eu sunt moartă

Dar povestea nu se oprește aici. Fiului Mirabelei i s-ar fi ascuns adevărul, astfel încât acesta să fie alienat de mamă. ”I s-a spus că sunt om rău. A fost pas cu pas, secundă cu secundă, pentru că el a  fost la trei ani și el știa că eu sunt moartă. Dacă îi spunea cineva: uite-o pe mama ta la televizor, el îi spunea că mama lui e moartă.

Acestea sunt înregistrări vechi. Aceste lucruri mi s-au întâmplat cu 45 de ani în urmă. Practic despre mine i s-a spus că nu am făcut nimic pentru el, că sunt o bandită, sunt un om de nimic și toate lucrurile astea i-au intrat în cap. Iar copilul meu, pot spune, mă rog, că nu exist pentru el”, a mai spus solista.

Nu a avut niciodată o relație cu fiul ei

Mirabela Dauer are un copil cu regizorul de televiziune Traian Popovici. Cei doi nu s-au înțeles, Mirabela a acuzat chiar și faptul că ar fi fost bătută. Cu toate acestea, pe vremea comunismului lucrurile au fost destul de complicate. În cele din urmă, familia regizorului l-a luat pe cel mic de lângă. Zeci de ani mai târziu, Mirabela nu poate să aibă o relație normală cu băiatul ei, deoarece acesta nu o acceptă.

