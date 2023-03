Mirabela Dauer, părăsită de unicul său copil. De ce nu o mai caută

Mirabela Dauer, 75 de ani, a recunoscut că unicul său copil, Alexandru Popovici (45 de ani), nu mai vrea să mai audă de ea și că nu are ce să facă. El este rodul iubirii dintre artistă și fostul soț, Dan Traian Popovici, cu care a fost căsătorită în perioada 1972-1980. Căsnicia lor s-ar fi destrămat din cauza infidelității,

Mirabela Dauer a declarat că fiul ei nu o mai caută deloc și că acceptat situația. Artista a mai spus că este recunoscătoare că există tineri care doresc să-i fie alături.

„Să fie sănătos. Nu aș vrea să mă caute. Vorbim despre absurd? Nu. E bine așa cum e. Eu, cel puțin, am un gând frumos îndreptat spre el și-l voi avea toată viața și când n-oi mai fi. Decât să fie o chestie falsă, forțată, obligatorie, nu. E bine așa cum e. Știi ce mulți copii am eu în jurul meu?

Nu se poate, el este montat de niște oameni. El nu are ce să ierte la mine, dar i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni, oribilități. Noi nu suntem certați, doar despărțiți. Am fost singură toată viața. Pentru mine, o persoană care nu are familie e singură toată viața. Eu nu am familie!”, a declarat Mirabela Dauer în emisiunea „News Magazine” de la Antena 3.

Mirabela Dauer, singură pe lume

Mirabela Dauer a mai spus că s-a confruntat cu mai multe probleme și că nimeni nu a ajutat-o. Cu toate astea, artista a reușit să treacă peste obstacole cu zâmbetul pe buze.

Mie îmi e greu tot timpul. Sunt un om singur, nu e ușor, dar nu mă plâng. Nu îmi place să mă plâng. Ce e prostia asta, să încarc lumea cu lucruri pe care le am eu? Nu! Lumea trebuie să mă știe că sunt bine, că sunt fericită și că sunt un om normal ca și ei”, a mai adăugat artista. În trecut, Mirabela Dauer a mai povestit că fostul soț a bătut-o cu fierul de călcat și că amenințat-o cu moartea. La divorț, acesta i-a luat copilul, după ce a susținut că vedeta l-a înșelat de mai multe ori și că nu este o mamă bună.