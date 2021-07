„(Nu sărbătoresc ziua mea de naștere – n.r.) în niciun fel! Cu nimic, fiindcă nu va fi nimic special. Data de 9 iulie va fi pentru mine, cel puţin, o zi ca oricare alta! Poate va fi o cină alături de vechiul companion, Lucky, căţeluşul meu. S-a bucurat cel mai mult de ultimele 18 luni, în care aproape că nu m-am mişcat din casă, de lângă el”, a dezvăluit Mirabela Dauer.

Ce cadouri primea Mirabela Dauer

Cântăreața cu voce de aur a spus că ziua sa preferată nu este ziua sa de naștere, ci ziua în care pleacă la mare. „Abia aştept să văd marea!”, a mărturisit artista, care nu a dorit să ofere detalii despre fiul său, Dan Alexandru. ” Permiteţi-mi să nu vorbesc despre el şi vă rog să înţelegeţi şi motivele mele. E dureros! Aștept telefoane de la cei dragi. În adâncul sufletului, mă aştept să fiu sunată, să am partea de surprize. Însă nu-mi place să-mi fac vise deşarte…”, a adăugat cântăreața.

Mirabela Dauer a vorbit și despre cadourile pe care le primea în copilărie, cu ocazia zilei sale de naștere. „Primeam cadouri normale, nu era nimic spectaculos. Asta şi fiindcă am fost o familie săracă şi multă vreme nu mi-am permis destule lucruri. Nu exista posibilitate! Când am crescut, am ales să-mi petrec zilele de naştere prin turnee. Căutam să nu fiu acasă, ci prin diverse locuri, în turneu. Mărturisesc că nu am o relaţie specială cu ziua mea de naştere, aşa cum au poate mulţi oameni!”, a spus Mirabela Dauer.

Ce colecționează artista cu voce de aur

Cântăreața de muzică ușoară, al cărei repertoriu depășește 1.000 de piese muzicale, a spus că, poate cu ocazia zilei sale de naștere, își va face cadou o pereche de pantofi întrucât iubește foarte mult încălțămintea și colecționează de mai mult timp pantofi.

„Toată lumea ştie că sunt colecţionară, poveste care a plecat de la faptul că am avut şi am anumite probleme cu picioarele. Şi atunci am fost mereu atentă la pantofii cumpăraţi. La mine nu există o anume culoare preferată. Dacă e vorba despre haine, atunci negrul e cel ce se impune aproape de fiecare dată. Dar altfel, orice culoare-mi place. Vara, spre exemplu, prefer hainele viu colorate…”, a spus Mirabela Dauer pentru impact.ro.

Ce mesaj le-a transmis Mirabela Dauer fanilor săi

Artista a fost felicitată de fanii săi, chiar de la primele ore ale zilei, iar Mirabela Dauer a avut un mesaj și pentru aceștia.

“Sunt pur și simplu copleșită… Ăsta este primul cuvânt care îmi vine în minte, chiar dacă pare un clișeu. Eu sunt o persoană emotivă, pentru mine totul merge direct în suflet, iar în ultimul timp sufletul meu se revarsă în lacrimi de bucurie.