Mirabela Dauer a dat detalii despre petrecerea de divorț: „Superb a fost!”

Mirabela Dauer a divorțat în anul 1980 de Dan Traian Popovici. Cei doi au avut o căsnicie care a durat opt ani. Rodul iubirii lor este un băiat în vârstă de 44 de ani, cu care artista nu ține legătura. După decenii de la divorț, cântăreața a oferit detalii despre cum a fost petrecea de despărțire: „Unde a fost nunta, a fost și divorțul.

Nu mai știu ce este acum, acolo, era Biserica Sfânta Vineri și, vis-a-vis, era Tribunalul Sectorului 4. Și, lângă biserică, era Restaurantul Unirea. Acolo a fost cununia, acolo am și divorțat! Băieții au băut bere, eu am băut suc, am mâncat. Nicio problemă. Prieteni ne-am despărțit. Eu voiam să cânt, nu mai voiam să plec la servici. Am plecat în Iugoslavia, am plecat patru ani, și când am venit, am divorțat”, a spus artista în cadrul podcastului lui Adrian Artene. Ea a caracterizat petrecea de divorț astfel: „Superb a fost!”.