Transferuri crypto de peste 100 de milioane de dolari pentru influențarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Schema, dezvăluită de CNA

Republica Moldova. Transferuri în criptomonede de peste 100 de milioane de dolari ar fi fost utilizate pentru influențarea alegerilor parlamentare desfășurate anul trecut în Republica Moldova. Informația a fost prezentată de directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, în plenul Parlamentului, pe 5 martie, în cadrul raportului de activitate al instituției.

Potrivit acestuia, doar în lunile mai și septembrie au fost identificate tranzacții în valoare de peste 43 de milioane de dolari realizate printr-un portofel virtual, bani care ar fi fost implicați într-o schemă de finanțare ilegală menită să influențeze rezultatul scrutinului parlamentar.

Directorul CNA a explicat că infracțiunile din domeniul electoral devin tot mai complexe și mai bine organizate, iar persoanele implicate utilizează metode moderne pentru a evita controalele autorităților.

„Una dintre schemele identificate a vizat scrutinul parlamentar din 2025. O persoană cu multiple cetățenii, inclusiv a Republicii Moldova, aflată într-o jurisdicție străină, a organizat și coordonat o schemă complexă de finanțare ilegală a unor formațiuni politice, cu scopul influențării rezultatului votului în favoarea anumitor concurenți electorali”, a declarat Alexandr Pînzari.

Potrivit șefului CNA, schema presupunea transferuri de active virtuale către o persoană de încredere, care ulterior distribuia fondurile prin intermediari din Republica Moldova.

Banii erau convertiți ulterior în monedă națională și ajungeau la un activist local, care îi repartiza mai departe altor activiști implicați în activități politice.

„Coordonatorul rețelei transmitea activele virtuale unei persoane de încredere, care ulterior ajungeau la mai mulți intermediari din Republica Moldova și, prin implicarea altor persoane, erau convertite în monedă națională, fiind remise unui activist local, care le distribuia mai departe către alți activiști cu interese politice”, a explicat Alexandr Pînzari.

Oficialul a subliniat că rețelele implicate în astfel de activități utilizează tot mai frecvent criptomonede, fragmentează fluxurile financiare și operează cu conexiuni transfrontaliere pentru a evita detectarea.

Conform datelor prezentate în Parlament, ofițerii anticorupție au depistat și documentat în anul trecut 847 de infracțiuni. Din aproximativ 1.600 de cauze penale aflate în gestiunea CNA, 315 au fost expediate în instanță, vizând 373 de persoane.

Pe segmentul corupției electorale au fost inițiate 20 de cauze penale, care au vizat peste 200 de persoane implicate.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală și al măsurilor speciale de investigație, ofițerii CNA au ridicat peste 22 de milioane de lei.

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a apreciat activitatea instituției, subliniind importanța investigațiilor anticorupție pentru protejarea proceselor democratice.

„Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă instituțiile noastre nu ar fi depus eforturi pentru a combate această corupție electorală și politică, aceste sute de milioane de dolari care au fost aruncate în țara noastră pentru a ne submina și supune celor de la Kremlin”, a declarat Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe.

În timpul prezentării raportului, vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrîncea, l-a întrebat pe directorul CNA cum se explică lipsa unor cazuri răsunătoare de corupție la nivel înalt.

Alexandr Pînzari a precizat că instituția pe care o conduce investighează în principal corupția sistemică și cazurile de corupție de nivel mic sau mediu, în timp ce dosarele de mare corupție sunt gestionate de Procuratura Anticorupție.

Cu toate acestea, directorul CNA a menționat că au existat și cazuri care au vizat persoane cu funcții importante, inclusiv președinți de judecătorii și factori de decizie locali, unii dintre ei fiind reținuți în flagrant pentru sume ilegale de până la 40.000 de euro.

Printre dosarele de rezonanță se numără cazul a patru judecători de la Judecătoria Hâncești, dosarul șefului Biroului Vamal Centru împreună cu un broker vamal, dar și cel al unor funcționari publici din cadrul Consiliului municipal Chișinău, inclusiv șeful Direcției generale locativ-comunală și amenajare.

Referindu-se la acuzațiile opoziției privind selectarea politică a persoanelor investigate, Alexandr Pînzari a respins aceste afirmații.

„Să fie clar pentru toți: cel care încalcă legea răspunde în fața legii”, a mai declarat directorul CNA.

El a adăugat că fenomenul corupției trebuie combătut la toate nivelurile, indiferent de valoarea mitei sau de domeniul în care apare, inclusiv în educație sau în sistemul medical.

Potrivit raportului prezentat în Parlament, la 31 decembrie 2025 soldul mijloacelor bănești gestionate de Centrul Național Anticorupție depășea 709 milioane de lei.

Pe parcursul anului trecut, în bugetul de stat au fost transferate peste 15,4 milioane de lei provenite din bunuri și sume confiscate în urma investigațiilor desfășurate de instituție.