Serviciile de informații din Israel consideră că regimul din Iran a mutat mii de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului într-un complex de tuneluri săpat în adâncul muntelui Kolang, potrivit unor oficiali israelieni și americani. Evaluarea israeliană a fost transmisă Statelor Unite și analizată de autoritățile de la Washington, potrivit WSJ.

Informațiile indică faptul că centrifugele ar fi fost transferate sub muntele Kolang în toamna anului trecut, după războiul de 12 zile din iunie, în timpul căruia atacuri americane și israeliene au lovit principalele trei instalații nucleare ale Iranului.

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea ataca situl. Muntele Târnăcop (Pickaxe) este „o posibilă țintă pentru o lovitură frumoasă, mare și grasă”, i-a spus Trump prezentatorului Hugh Hewitt pe 13 iulie, fiind prima dată când a menționat explicit muntele drept posibilă țintă.

Complexul subteran, monitorizat de ani de zile de SUA și Israel, ar fi situat între 300 și 450 de picioare sub suprafață, în rocă solidă.

Activitatea de la fața locului a continuat în ultimele 15 luni, cu trafic de camioane, consolidarea tunelurilor și instalarea unui perimetru de securitate, potrivit Institute for Science and International Security.

„E plauzibil ca Iranul să fi mutat centrufugele în aceste tuneluri” din muntele Kolang, a declarat David Albright, președintele institutului.

Nate Swanson, fost director pentru Iran în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA în administrația Biden, susține că activitățile nucleare clandestine ale Iranului reprezintă un motiv de îngrijorare.

„O scăpare sub acoperire este cel mai rău scenariu posibil. Nu știm care sunt intențiile Iranului, dar faptul că nu putem verifica acest site subliniază cât de problematic este status quo-ul.”, a spus Swanson.

Centrifugele separă izotopii uraniului și pot fi utilizate pentru producerea de combustibil nuclear sau, potențial, pentru arme. Iranul neagă intenția de a dezvolta arme nucleare, dar a produs aproximativ sute de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, aproape de nivelul necesar pentru arme.

Totuși, prezența centrifugelor la Pickaxe nu dovedește automat că Iranul construiește acolo o instalație de îmbogățire. Teheranul ar fi putut muta echipamentele care au supraviețuit după bombardamentele din iunie 2025 pentru a le proteja de noi atacuri.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a primit acces la sit. Directorul general Rafael Grossi a declarat în martie că Iranul și-a anunțat în 2021 „intenția de a avea activitatea nucleară” în muntele Kolang.