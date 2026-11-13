Patru militari turci au murit după ce un elicopter militar de tip S-70 s-a prăbușit în provincia Malatya, în estul Turciei, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara. Accidentul a avut loc pe 13 noiembrie 2026, iar cauzele prăbușirii nu au fost stabilite până la momentul anunțului oficial.

Ministerul turc al Apărării a confirmat decesul celor patru membri ai echipajului printr-un comunicat publicat pe rețeaua X.

Autoritățile au precizat că epava elicopterului a fost localizată și că au fost declanșate imediat operațiunile necesare la locul accidentului.

Potrivit informațiilor publicate de agenția Anadolu, elicopterul s-a prăbușit în zona Samanköy, din districtul Yeșilyurt, în apropierea orașului Malatya. Accidentul a avut loc joi seara, 12 noiembrie, iar echipele de intervenție au fost trimise imediat la fața locului.

Ambulanțe, pompieri și echipaje medicale au intervenit în zona prăbușirii. Imagini difuzate de televiziunile locale au arătat epava cuprinsă de flăcări, într-un teren aflat în apropierea unor clădiri. Potrivit relatărilor Associated Press, incendiul s-ar fi extins și la o locuință din apropiere, fără să fie raportate victime la sol.

Ministerul Apărării nu a oferit, în primele comunicări, informații despre misiunea pe care o îndeplinea elicopterul înainte de accident.

Ulterior, autoritățile turce au făcut publice identitățile celor patru militari decedați. Printre victime se află doi piloți militari și doi tehnicieni de aviație:

Erdem Çimen – maior, pilot militar;

Orhun Pınar – maior, pilot militar;

Hüseyin Zehir – subofițer superior, tehnician de aeronave;

Serkan Önder – subofițer, tehnician de aeronave.

🇹🇷 DÖRT KAHRAMANIMIZA… Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen dört kahramanımızın acısı yüreğimize düştü… Onlar, vatanımızın gökyüzünde görevlerini yerine getirirken aramızdan ayrıldılar. Geride gözü yaşlı aileler, yarım kalan hayaller ve milletçe yüreğimizde taşıyacağımız tarifsiz bir acı bıraktılar. Bir evin evladı, bir annenin duası, bir babanın gururu, bir milletin kahramanıydılar… Şimdi isimleri dualarımızda, hatıraları kalbimizde yaşayacak. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bazı kahramanlar aramızdan ayrılsa da milletinin yüreğinden asla ayrılmaz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. 🇹🇷 MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN! 🖋️ 𝐀𝐥𝐩𝐚𝐲 Ö𝐧𝐚𝐥 #AlpayÖnal #Şehitlerimiz #MilletimizinBaşıSağOlsun #Malatya #Vatan — 𝐀𝐋𝐏𝐀𝐘 Ö𝐍𝐀𝐋 (@alpay_onal) November 12, 2026

Informațiile au fost confirmate de Ministerul turc al Apărării și preluate de agenția Anadolu. Ministrul Apărării, Yașar Güler, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor celor patru militari și Forțelor Armate Turce.

Prăbușirea elicopterului face obiectul unei anchete coordonate de Parchetul General din Malatya. Potrivit presei turce, în dosar au fost desemnați un procuror-șef adjunct și doi procurori pentru investigarea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Anchetatorii trebuie să stabilească ce a provocat pierderea aeronavei. Deocamdată, Ministerul Apărării nu a indicat existența unei defecțiuni tehnice, a unei erori umane sau a altui factor care ar fi putut contribui la prăbușire.

Aeronava implicată în accident este un elicopter militar S-70, produs de compania americană Sikorsky. Modelul face parte din familia elicopterelor Black Hawk, utilizate de forțele armate pentru transportul personalului militar și pentru diferite misiuni operaționale.

Elicopterele din această familie sunt folosite de numeroase armate, inclusiv de cea a Turciei. Aparatele S-70 sunt concepute pentru a opera în condiții variate și pot fi adaptate mai multor tipuri de misiuni militare.

Prăbușirea din provincia Malatya readuce în atenție riscurile asociate operațiunilor aeriene militare. Totuși, în lipsa concluziilor anchetei, nu există suficiente informații pentru a stabili dacă accidentul a fost provocat de o problemă tehnică sau de alte circumstanțe.

Accidentul s-a produs pe 12 noiembrie 2026, iar informațiile despre victime și anchetă au fost actualizate în cursul zilei de 13 noiembrie. Autoritățile turce nu au comunicat deocamdată o cauză oficială a prăbușirii.

Identificarea factorilor care au dus la pierderea elicopterului va depinde de rezultatele investigației și de examinarea epavei.