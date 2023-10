Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva. Oameni vindecați de boli grave

Cea mai mare minune înfăptuită de Sfânta Parascheva este însăși preamărirea trupului ei cu darul neputrezirii. Al vindecării de boli şi al izbăvirii de multe nevoi. Din cauza aceasta a fost luată ca protectoare de toate țările ortodoxe din Balcani.

Oamenii nu doar cer ajutor de la Sfânta Parascheva, cei mai mulți dintre ei vin cu mulțumiri pentru minunile pe care Ocrotitoarea Moldovei le-a făcut pentru ei.

Moaştele au scăpat neatinse dintr-un incendiu care au topit racla de argint

În noaptea de 26 spre 27 decembrie 1888, un incendiu de amploare a cuprins mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, acolo unde erau depuse moaştele Sfintei Parascheva. În ciuda flăcărilor care au mistuit mănăstirea şi au topit argintul care îmbrăca racla, lemnul şi sfintele moaşte, deşi erau învăluite în jeratic, au rămas întregi.

Ca o mărturie a acestei minuni, racla în care se aflau moaştele Sfintei Parascheva este păstrată şi astăzi. Imediat după această minune, moaştele Cuvioasei Parascheva au fost strămutate în noua Catedrală Mitropolitană din apropiere.

Oameni bolanvi, vindecaţi după ce s-au rugat la Sfânta Parascheva

Multe mărturii au ajuns și la urechile părintelui Alexandru Lungu, de la Parohia Așezământul de bătrâni Sfântul Apostol Andrei Fălticeni. Şi a ales să le facă publice, în mediul online.

„Vă așez minunea pe care am citit-o astăzi de câteva zeci de ori și mi-a răscolit fiecare camera a inimii. Dragul meu, părinte Alexandru. Nu aveți cum să mă țineți minte. Am fost la dumneavoastră în Pandemie. Era luna aprilie , atunci când bisericile fusese închise. V-am povestit necazul meu și dumneavoastră mi-ati citit câteva rugăciuni. M-ați îmbărbătat și ați spus că într-o zi o sa vă scriu ca totul a revenit la normal.

Acea zi a sosit. După câteva săptămâni de la discuția noastră eu am intrat în comă profundă timp de 3 luni de zile, într-un spital din străinătate. Boala mea era mult prea agresivă, iar puterile mele insuficiente.

Cu doar câteva zile înainte de a intra în comă, am ajuns la Iași la Cuvioasa Parascheva. Era pustiu, lumea încă se temea de covid, rândurile de altădată de la Cuvioasa Parascheva erau acum doar o amintire frumoasa. Aproape simțeai ca vine sfârșitul lumii. Doamne, ce amintiri.

Sursa foto: Doctorul zilei

Am simțit căldura care provine din Trupul ăla mortificat, blamat

Îmi aduc aminte că am ajuns la baldachin și un părinte ștergea permanent sticla. Iar noi eram sfătuiți să nu sărutăm vesmântul Sfintei. Bineînțeles că nu m-am conformat și am așezat capul acolo preț de câteva secunde.

Da, am simțit căldura care provine din Trupul ala mortificat, blamat, transformat mai ales în zilele de prăznuire a Sfintei (…). La câteva zile am intrat în comă, asta după ce deja plecasem spre clinica unde trebuia sa urmez tratamentul. Cancer cu leziuni la creier, inoperabil. Practic tratamentul îți garanta o moarte lentă, o prelungire a agoniei.

După ce am căzut în comă singurul lucru pe care mi-l amintesc este un vis în care mi-a apărut o tânără îmbrăcată în veșmânt de maică. A venit lângă mine, mi-a zâmbit și apoi si-a așezat mâna peste capul meu.

O căldură m-a învăluit și apoi am deschis ochii în spital. Doctorii au dorit în câteva rânduri să mă deconecteze de la aparate. Însă am avut niște părinți încăpățânați care au făcut tot ce au putut sa amâne deznodământul. Le mulțumesc infinit pentru asta.

S-a întâmplat ceva nemaivăzut de medici

A urmat numeroase controale, C-turi, tomografe, practic tumora se evaporase din creier. Era ceva nemaivăzut de respectivii medici. Practic cineva a venit și a aspirat pur și simplu tot ce crescuse acolo peste noapte. Eu știu cine a fost.

Puţini vor crede povestea mea. Probabil dacă o sa decideți să o postați, cel mai probabil veți fi acuzat de minciuna, basme. Eu cred că Sfânta Parascheva este un prieten apropiat de Dumnezeu. Pentru mine a însemnat și înseamnă a doua Mamă. Va mulțumesc părinte, rugăciunea bisericii pentru cei bolnavi chiar contează. Vă îmbrățișez!”

Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva: Maria a rămas însărcinată, deși avea cancer uterin

Mai jos este o altă mărturie impresionantă pe care Părintele a făcut-o publică pe rețele de socializare:

„Sărutmâna, Părinte! Îmi îngădui să scriu aici o povestire ce mă leagă de Sfânta Paraschiva. În 2003, pe 11 iunie, eu și alte 7 femei eram internate la Spitalul Cuza Vodă din Iași. Urmând ca a doua zi să fim operate. Una dintre femei, o tânără de doar 28 de ani pe numele ei Maria, era în stare ceva mai gravă. Dar era foarte optimistă, cu zâmbetul pe buze și cu multă credință și încredere că se va face bine.

La niciuna dintre noi nu avea cine să vină dintre membrii familiei, ori dintre prieteni. Pentru că toate eram venite de prin alte orașe, sau sate. Mai spre după-amiază a intrat în salon o bătrânică de la țară. Era măicuța Mariei. Venise să fie alături de fiica ei.

A stat ce a stat cu noi toate de vorbă până mai spre seară, dar orele de vizită se terminau și trebuia să plece. La un moment dat ne zice:

„Fetelor, eu mă duc la Cuvioasa Paraschiva ca să mă rog pentru voi. Dacă vreți, faceți câte-un pomelnic și dați câte un bănuț pentru lumânare. Că eu o să mă rog pentru voi acolo toată noaptea ca să vă ajute Bunul Dumnezeu și Cuvioasa să treceți cu bine de ziua de mâine.”

Toate femeile din salon s-au vindecat de cancer

La inimă ne-a uns mămăica! Așa am făcut. A plecat din salon, cu pomelnicele noastre și…o liniște și o stare de bine s-a așternut peste noi. Ziua următoare a trecut cu bine pentru noi toate, am ieșit cu bine din operații și, când am fost duse din ATI la saloane, eu m-am nimerit cu Maria. Mama ei a stat acolo, în Iași, toate acele zile și s-a rugat la Mitropolie.

În ziua când a venit să ne vadă am aflat că o chema Paraschiva. Am ținut legătura cu Maria o vreme și am aflat că e bine, că a rămas și însărcinată. De unde, cancer uterin având, nu prea erau șanse să aibă copii! Toate eram diagnosticate cu cancer uterin, dar toate cele opt din salon ne-am vindecat. Știu pentru că o vreme am ținut legătura unele cu altele. Rugăciunile măicuței Paraschiva la Cuvioasa al cărui nume sfânt îl purta, a făcut minuni pentru noi! Doamne ajută tuturor! ”