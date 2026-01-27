Decizie radicală la Trezoreria SUA, după scurgerea masivă de date ale contribuabililor

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat anularea tuturor contractelor aflate în derulare cu firma de consultanță Booz Allen Hamilton, o decizie comunicată public de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Măsura vizează un total de 31 de contracte distincte, cu o valoare anuală cumulată de aproximativ 4,8 milioane de dolari și obligații financiare totale estimate la 21 de milioane de dolari.

Decizia a fost prezentată ca parte a unui demers mai amplu al administrației federale de revizuire a cheltuielilor și a relațiilor contractuale cu furnizori externi care gestionează date sensibile ale guvernului federal.

Potrivit comunicatului oficial, secretarul Scott Bessent a explicat că această hotărâre se înscrie în mandatul primit de membrii cabinetului de a evalua eficiența și siguranța utilizării fondurilor publice.

În declarația sa, oficialul a precizat:

„Președintele Trump a încredințat cabinetului său misiunea de a elimina risipa, frauda și abuzurile, iar anularea acestor contracte reprezintă un pas esențial pentru creșterea încrederii americanilor în guvern”.

Bessent a adăugat că decizia este legată de modul în care compania a gestionat obligațiile privind protecția informațiilor sensibile.

„Booz Allen nu a reușit să implementeze măsuri de protecție adecvate pentru date sensibile, inclusiv informațiile confidențiale ale contribuabililor, la care a avut acces prin contractele sale cu Internal Revenue Service”, a declarat secretarul Trezoreriei.

Cele 31 de contracte anulate erau derulate între Departamentul Trezoreriei și Booz Allen Hamilton, companie de consultanță care a furnizat servicii pentru mai multe agenții federale.

O parte dintre aceste contracte implicau colaborarea cu Internal Revenue Service, agenția responsabilă de administrarea și colectarea impozitelor federale.

Prin intermediul acestor contracte, firma de consultanță a avut acces la date confidențiale ale contribuabililor, inclusiv informații fiscale protejate prin legislația federală.

Trezoreria a subliniat că gestionarea acestor date presupune respectarea unor standarde stricte de securitate și confidențialitate.

Anunțul Trezoreriei face referire explicită la un incident petrecut în perioada 2018–2020, când Charles Edward Littlejohn, angajat al Booz Allen Hamilton la acel moment, a sustras și a divulgat informații fiscale confidențiale.

Datele divulgate au inclus declarații de impozit și informații aferente aparținând unui număr mare de contribuabili.

Conform constatărilor Internal Revenue Service, incidentul a afectat aproximativ 406.000 de contribuabili.

Autoritățile au precizat că Littlejohn a acționat fără autorizație și a încălcat legislația federală privind protecția informațiilor fiscale. Acesta a pledat vinovat pentru infracțiuni de tip penal, recunoscând divulgarea neautorizată de informații fiscale confidențiale.

Departamentul Trezoreriei nu a oferit detalii suplimentare privind eventuale acțiuni viitoare împotriva companiei sau posibile revizuiri ale altor contracte similare.

Comunicatul se limitează la confirmarea anulării contractelor existente și la justificarea deciziei prin prisma incidentului de securitate și a politicilor actuale ale administrației.

Măsura anunțată are efect imediat și se aplică tuturor contractelor active dintre Trezorerie și Booz Allen Hamilton, indiferent de stadiul acestora.