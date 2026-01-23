Seful Trezoreriei Statelor Unite, despre guvernatorul Californiei: Are creierul cât o nucă

Un schimb de replici între secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, și guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a continuat în această săptămână, în contextul participării ambilor oficiali la World Economic Forum, desfășurat la Davos, potrivit New York Post.

Declarațiile au fost făcute în interviuri și apariții publice, fiind ulterior preluate de presa americană.

Gavin Newsom s-a numărat printre cei mai vocali critici ai președintelui Statelor Unite, Donald Trump, de la revenirea acestuia la Casa Albă, anul trecut. Potrivit lui Scott Bessent, această poziționare publică ar reflecta dificultățile politice ale guvernatorului Californiei.

„Cred că Gavin Newsom începe să clacheze, având în vedere unele dintre lucrurile pe care le spune. Cred că este depășit de situație”, a declarat Bessent într-un interviu acordat joi jurnalistei Dasha Burns, pentru emisiunea „The Conversation”, difuzată de Politico.

În timpul aceluiași interviu, secretarul Trezoreriei a formulat mai multe remarci la adresa guvernatorului Californiei, făcând referire la nivelul său de expertiză economică.

Bessent a afirmat că Newsom „are un creier de mărimea unei nuci” și că „știe mai puțin despre economie decât” fostul vicepreședinte Kamala Harris, adăugând că „acesta este un loc foarte prost în care să te afli”.

Aceste declarații vin pe fondul speculațiilor privind o posibilă candidatură a lui Gavin Newsom la alegerile prezidențiale din 2028, acesta fiind un adversar politic de lungă durată al președintelui Trump.

Disputa dintre cei doi oficiali a escaladat pe parcursul săptămânii, în timpul Forumului Economic Mondial. Gavin Newsom urma să susțină un discurs la evenimentul USA House, programat miercuri, însă apariția sa a fost anulată în ultimul moment.

Guvernatorul a pus decizia pe seama administrației Trump, în timp ce un organizator al conferinței a declarat că modificarea programului a avut ca scop concentrarea pe sesiuni dedicate liderilor din mediul de afaceri.

Atât Gavin Newsom, cât și Scott Bessent, precum și președintele Trump, au avut întâlniri cu lideri internaționali în cadrul evenimentului de la Davos.

La sosirea sa la Davos, Gavin Newsom a îndemnat liderii europeni să nu cedeze solicitărilor formulate de președintele Trump în domeniul politicii externe.

În timpul unui panel, guvernatorul Californiei a prezentat o pereche de genunchere purtând semnătura lui Donald Trump, gest prin care a dorit să ironizeze, potrivit declarațiilor sale, liderii mondiali pe care îi consideră prea conciliatori față de președintele american.

Scott Bessent a respins aceste gesturi, calificându-le drept „lucruri ciudate”, făcând referire atât la episodul genuncherelor, cât și la o declarație în care Newsom l-a comparat pe Donald Trump cu un dinozaur.

„Să spui lucruri ciudate precum că președintele Trump este un tiranozaur rex – ce înseamnă asta? Pot spune și eu că Gavin Newsom este un brontozaur cu un creier de mărimea unei nuci. Iar dacă a adus genuncherele, poate erau pentru întâlnirea lui cu Alex Soros”, a afirmat Bessent.

În cadrul unui panel de la Davos, Scott Bessent a respins criticile potrivit cărora administrația Trump ar fi deconectată de la problemele economice ale americanilor.

Acesta a declarat că politicile economice urmăresc protejarea investițiilor pensionarilor „obișnuiți”, care ar putea deține „cinci, zece sau doisprezece locuințe”.

În același context, Bessent a revenit asupra criticilor la adresa lui Gavin Newsom, menționând că afirmațiile privind lipsa de conexiune cu realitatea economică ar veni din partea unui guvernator „al cărui tată a lucrat pentru familia Getty”.