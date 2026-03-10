Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului

Unul dintre subiectele podcastului moderat, marți de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a fost conflictul din Iran, care a devenit unul regional. Invitați au fost jurnalistul Mirel Curea și fostul șef al SIE, Silviu Predoiu.

Un mare semn de întrebare rămâne legat de stadiul în care se aflau iranienii în tentativa de-a dezvolta arme nucleare. Afirmațiile oficialor din israel și SUA spun că Teheranul era la distanță de câteva săptămâni de finalizarea proiectului. Silviu Predoiu a povestit că, încă din 1995, existau informări legate de programul nuclear al iranienilor. Și, în urmă cu 31 de ani se spunea că mai e foarte puțin până când cercetătorii de la Teheran obțin rezultate.

„Noi (n.r. - serviciile de informații) suntem anunțați, eu știam din profesie, din 1995 se spunea în mod sistematic că Iranul mai are câteva luni până produce arma nucleară. Din 1995! Periodic suntem anunțați, mai sunt doar 36 luni până când Iranul obține arma nucleară. Nimeni nu a venit să prezinte la modul concret niște probe. Nu știu care e situația acum. Mă raportez la datele publice”, a spus fostul șef al Serviciului de Informații Externe.

„Dincolo de declarațiile premierului israelian, preluate de președintele din SUA, eu nu am văzut nicio dovadă. Tocmai ne anunțase domnul Trump că prin lovitura din iunie anul trecut a distrus total posibilitatea Iranului de a avea o armă nucleară. Iranul a reușit ca în 8 luni, 9 luni de zile să-și refacă capacitatea și să ajungă la 90%?”, s-a întrebat Predoiu.

Dan Andronic a remarcată că, din 1995 până în prezent, mulți oameni de știință iranieni au fost lichidați de israelieni. Ceea ce a creat un vid în cercetarea de la Teheran.

„Așa cum spuneați, din 1995-96 auzim chestia asta. Așa e. Dar la fel de bine auzim tot de atunci că din când în când israelienii le mai asasinează niște oameni de știință. Nu medici, nu geografi, nu filologi. Fizicieni atomiști, care lucrează la proiectul ăsta. Pe mine asta mă înspăimântă. Și mă întreb dacă e adevărat sau nu. Dar mie asta mi se pare înspăimântător. Citind Constituția Iranului, nu poate decât să te înspăimânte o perspectivă ca asta.

Silviu Predoiu a amintit problema din Irak, atunci când americanii au acuzat că regimul lui Saddam Hussein dezvoltă arme chimice. „Februarie, cred că 5, 2003, înainte de invazia în Irak. Să ne aducem aminte de un om absolut respectabil, Colin Powell.

Un om cu un trecut și cu o prezență impecabilă, care era secretar de stat al Statelor Unite și a ieșit cu o sticluță mică așa în mână în Consiliul de Securitate ONU. În spatele lui fiind George Tenet, directorul CIA ei, iarăși un politician cu vechime și cu un trecut extrem de pozitiv. Și au spus aceasta este proba că în Irak se fabrică arme chimice, avem proba finală, au deja armele chimice, nu mai putem amâna. Și după aceea a urmat intervenția.”