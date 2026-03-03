EVZ Special

Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții

Comentează știrea
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții
Din cuprinsul articolului

Dan Andronic a dat detalii în podcastul Contrapunct EVZ, despre un subiect exploziv, prezentat în mai multe episoade, pe siteul evz.ro. Este vorba despre modul în care Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, transformat într-o cârtiță a KGB-ului din Belarus, a pus la cale o operațiune vastă pe teritoriul României, cu implicații care ajung până la cel mai înalt nivel al statului.

Dan Andronic, detalii despre povestea se spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții

„Sunt trei materiale extrem de ample, „Anatomia Trădării”, despre modul în care Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului din Republica Moldova, din cadrul SIS, a încercat să creeze o rețea de spionaj. A încercat să pună la cale o operațiune de de dezinformare, care îl viza pe președintele Nicușor Dan, împreună cu Maia Sandu și așa cum am văzut în documentele pe care le-am consultat, asupra sa s-au găsit note secrete ale SRI și SIE.

Una dintre ele viza colaborarea cu acțiunile ofensive ale SRI-ului în privința serviciilor de informații rusești. Era o notă de colaborare între Serviciul de Informații moldovenesc și CIA. Era și o notă a SIE și un document extrem de important pentru economia acestui caz, se numea „mutre”, erau pozele a șapte ofițeri SRI și colaboratori SRI pentru care Bălan lucrase și acolo identitatea reală o cunoștea”, a explicat Dan Andronic.

Trafic de informații cu KGB din Belarus

„Toate astea au făcut obiectul unui trafic de informații cu serviciul KGB din Belarus. Eu am descris așa cum apare în documentele pe care le-am consultat întreaga operațiune atât de filaj cât și de contrafilaj”, a mai afirmat jurnalistul.

Scrisoarea care a ajuns la destinatar după 72 de ani. Povestea de roman a soldatului John Gonsalves
Scrisoarea care a ajuns la destinatar după 72 de ani. Povestea de roman a soldatului John Gonsalves
Radu Banciu a căutat în arhivele fotbalului românesc și a găsit echipa pe care Dinamo a „furat-o” mereu
Radu Banciu a căutat în arhivele fotbalului românesc și a găsit echipa pe care Dinamo a „furat-o” mereu

Dan Andronic a remarcat, dincolo de multe aspecte ale acestui caz, modul de comunicare, unul pe care l-a numit „ingenios”. „Ceea ce mi s-a părut extrem de interesant este că folosea dispozitive sofisticate de ascundere a informațiilor, folosea un soft care ștergea, de fapt toca informațiile din telefon. Și un mod ingenios de a comunica cu KGB-ul din Belarus. Făcuseră o adresă de e-mail comună, la care aveau acces amândoi și scriau adresele în Draft”. Niciodată mailurile nu erau trimise, pentru a nu lăsa urme.

Cine e pe lista neagră

„Deci în ciornă, niciodată nu trimiteau mailuri, în așa fel încât nu rămânea nicio urmă electronică a mesajului trimis. Scria în Draft, i se răspundea în Draft, după care se ștergea.

Dacă vreți să vedeți lista neagră a lui Bălan și ce a făcut, eu o să mai continui, pentru că sunt foarte multe declarații interesante. Și ale lui Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct al SIE, și ale generalului Bizadea, fost adjunct al directorului SRI. Este vorba și despre un ziarist din România, pe care Bălan a încercat să-l folosească în acestă operațiune de dezinformare.

Era vorba despre o compromitere a lui Nicușor Dan și Maia Sabndu chiar înaintea alegerilor”, a mai explicat Dan Andronic.

1
1
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Scrisoarea care a ajuns la destinatar după 72 de ani. Povestea de roman a soldatului John Gonsalves
23:49 - Un singur european a putut supune Persia! Români celebri care au ajuns în Persia
23:40 - Oana Țoiu a cerut un armistițiu temporar în Orientul Mijlociu pentru evacuarea civililor
23:33 - Radu Banciu a căutat în arhivele fotbalului românesc și a găsit echipa pe care Dinamo a „furat-o” mereu
23:25 - Donald Trump îl critică pe Keir Starmer: Nu avem de-a face cu Winston Churchill
23:10 - Schimbare la vânzarea locuințelor și mașinilor. Documentul care devine obligatoriu pentru români

HAI România!

Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei...
🔥 De la rețelele KGB în România, la rachetele Iranului: Cât de protejați suntem în realitate?
🔥 De la rețelele KGB în România, la rachetele Iranului: Cât de protejați suntem în realitate?

Proiecte speciale