Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții

Dan Andronic a dat detalii în podcastul Contrapunct EVZ, despre un subiect exploziv, prezentat în mai multe episoade, pe siteul evz.ro. Este vorba despre modul în care Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, transformat într-o cârtiță a KGB-ului din Belarus, a pus la cale o operațiune vastă pe teritoriul României, cu implicații care ajung până la cel mai înalt nivel al statului.

„Sunt trei materiale extrem de ample, „Anatomia Trădării”, despre modul în care Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului din Republica Moldova, din cadrul SIS, a încercat să creeze o rețea de spionaj. A încercat să pună la cale o operațiune de de dezinformare, care îl viza pe președintele Nicușor Dan, împreună cu Maia Sandu și așa cum am văzut în documentele pe care le-am consultat, asupra sa s-au găsit note secrete ale SRI și SIE.

Una dintre ele viza colaborarea cu acțiunile ofensive ale SRI-ului în privința serviciilor de informații rusești. Era o notă de colaborare între Serviciul de Informații moldovenesc și CIA. Era și o notă a SIE și un document extrem de important pentru economia acestui caz, se numea „mutre”, erau pozele a șapte ofițeri SRI și colaboratori SRI pentru care Bălan lucrase și acolo identitatea reală o cunoștea”, a explicat Dan Andronic.

„Toate astea au făcut obiectul unui trafic de informații cu serviciul KGB din Belarus. Eu am descris așa cum apare în documentele pe care le-am consultat întreaga operațiune atât de filaj cât și de contrafilaj”, a mai afirmat jurnalistul.

Dan Andronic a remarcat, dincolo de multe aspecte ale acestui caz, modul de comunicare, unul pe care l-a numit „ingenios”. „Ceea ce mi s-a părut extrem de interesant este că folosea dispozitive sofisticate de ascundere a informațiilor, folosea un soft care ștergea, de fapt toca informațiile din telefon. Și un mod ingenios de a comunica cu KGB-ul din Belarus. Făcuseră o adresă de e-mail comună, la care aveau acces amândoi și scriau adresele în Draft”. Niciodată mailurile nu erau trimise, pentru a nu lăsa urme.

„Deci în ciornă, niciodată nu trimiteau mailuri, în așa fel încât nu rămânea nicio urmă electronică a mesajului trimis. Scria în Draft, i se răspundea în Draft, după care se ștergea.

Dacă vreți să vedeți lista neagră a lui Bălan și ce a făcut, eu o să mai continui, pentru că sunt foarte multe declarații interesante. Și ale lui Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct al SIE, și ale generalului Bizadea, fost adjunct al directorului SRI. Este vorba și despre un ziarist din România, pe care Bălan a încercat să-l folosească în acestă operațiune de dezinformare.

Era vorba despre o compromitere a lui Nicușor Dan și Maia Sabndu chiar înaintea alegerilor”, a mai explicat Dan Andronic.