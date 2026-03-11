Camera Deputaților din Paraguay a votat în favoarea unui acord militar cu SUA. Ce implicații are acesta

Camera Deputaților din Paraguay a aprobat un acord de apărare cu SUA, care permite prezența temporară a personalului militar și civil american. Președintele Santiago Peña urmează să semneze acordul, relatează apcnews.com.

Camera Deputaților din Paraguay a aprobat marți un acord de apărare care permite prezența temporară a personalului militar și civil al Statelor Unite pe teritoriul țării. Acordul, cunoscut sub denumirea de Status of Forces Agreement (SOFA), a fost votat de 53 de deputați pentru, opt împotrivă și patru abțineri, dintr-un total de 80 de parlamentari. Alte 15 persoane nu au fost prezente la vot.

Acordul urmează să fie semnat zilele următoare de președintele Santiago Peña, aliat apropiat al lui Donald Trump în regiune.

SOFA, semnat de ambele state în Washington în decembrie, stabilește un cadru legal pentru prezența forțelor americane în Paraguay. Acordul prevede desfășurarea de exerciții comune, instruire și activități umanitare, precum și posibilitatea ca personalul american să beneficieze de imunitate juridică în fața autorităților locale, similar cu cea acordată diplomaților.

În același timp, oficialii paraguayeni au clarificat că nu este permisă instalarea unor baze militare permanente ale SUA pe teritoriul național. Susținerea oficialilor și a Statelor Unite

Acordul a fost salutat de oficialii ambelor țări. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că este un “acord istoric” care va facilita cooperarea bilaterală și multinațională în domeniul instruirii, asistenței umanitare și răspunsului la dezastre.

Ministrul de externe paraguayan Rubén Ramírez Lezcano a afirmat că principalul scop al acordului este consolidarea cooperării în combaterea crimei organizate transnaționale și a terorismului. “Nu există posibilitatea instalării unor baze militare americane”, a subliniat el în decembrie.

Deși majoritatea parlamentară a aprobat acordul, unele voci s-au opus, invocând riscuri privind suveranitatea națională. Congresmenul independent Raúl Benítez a declarat: “Credem în cooperarea internațională, dar credem, de asemenea, în state puternice, instituții respectate și suveranitate democratică reală.”

Organizațiile civile din Paraguay și din regiune au ridicat semne de întrebare cu privire la imunitatea acordată trupelor străine. Peace and Justice Service, prezentă în America Latină, a afirmat: “Securitatea unei țări nu se construiește prin importul de trupe sau prin protejarea agenților străini cu imunități diplomatice. Acordul nu reprezintă progres în securitate, ci formalizează o geopolitică a impunității care subminează pilonii demnității naționale.”