USR sau PNL? DIICOT încearcă să afle cine a orchestrat falsa întâlnire Nicușor Dan-Ponta-Coldea

Noi detalii ies la iveală în ancheta penală privind fotografiile publicate înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025, care sugerau o întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Conform unor surse judiciare citate de G4Media, întregul episod a fost o punere în scenă elaborată, iar procurorii DIICOT au identificat atât persoanele care au interpretat rolurile politicienilor, cât și echipa tehnică responsabilă de filmare.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii G4Media din surse apropiate anchetei, operațiunea de compromitere ar fi fost inițiată la comanda unor membri din aripa liberală care susținea candidatura lui Crin Antonescu.

Totuși, execuția tehnică a materialului ridică semne de întrebare cu privire la securitatea echipelor de campanie, fiind realizată de persoane aflate în proximitatea USR și a candidatului independent Nicușor Dan.

Procurorii DIICOT i-au audiat pe Bicuți Andrei-Gabriel (administrator al S.C. Training Private Group S.R.L.) și pe tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, considerați responsabili de organizarea și logistica filmării, proceduri începute în luna aprilie 2025.

Un detaliu tehnic relevant pentru anchetă este legat de identitatea operatorului de imagine. Sursele judiciare afirmă că persoana care a asigurat echipamentul tehnic și a filmat cadrele cu cei trei „actori” este angajată a PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborator al CSTUDIO RO FILM SRL.

Aceeași sursă precizează că acest operator a participat anterior, pe 6 martie 2025, la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan, subliniind o vulnerabilitate în selecția personalului tehnic din timpul campaniei.

Conform procedurilor judiciare, DIICOT a identificat și audiat persoanele care au fost folosite pentru a mima prezența celor trei figuri publice.

Acestea sunt Bratu Răzvan-Florin, care a interpretat rolul lui Nicușor Dan, Năstăsoiu Alexandru-Cristian, care a interpretat rolul lui Victor Ponta, Cojocaru Marian, care a interpretat rolul lui Florian Coldea.

Fotografiile au fost publicate pe rețelele de socializare de candidata Elena Lasconi cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025.

Deși imaginile erau prezentate ca fiind dintr-o locație neprecizată, o investigație independentă realizată de publicația Buletin de București a demonstrat că imobilul surprins în cadre nu se află în Capitală.

Acesta este o vilă privată din comuna Tunari, județul Ilfov, disponibilă publicului larg pentru închiriere pe platforme precum Airbnb și Booking.

Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au respins categoric veridicitatea imaginilor la momentul publicării lor, anunțând acțiuni în instanță împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune. Nicușor Dan a declarat public că singura sa interacțiune cu Florian Coldea a avut loc la o recepție oficială în anul 2016.

Într-o declarație recentă, oferită vineri, 3 aprilie 2026, Victor Ponta a confirmat calitatea sa de parte vătămată în dosarul instrumentat de DIICOT.

Fostul premier a subliniat necesitatea identificării beneficiarilor finali ai acestei campanii de dezinformare: „Procurorii DIICOT au patru suspecți, trei tineri și o persoană mai în vârstă. Ei sigur nu au candidat la alegeri, dar au lucrat pentru un candidat. Pentru cine? Asta trebuie să aflăm.”

Ancheta DIICOT este în curs de desfășurare, urmând ca autoritățile să stabilească gradul de vinovăție al fiecărei persoane implicate și trasabilitatea fondurilor folosite pentru această operațiune.