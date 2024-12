Celebra casă din „Singur acasă” și-a găsit, în sfârșit, cumpărător. La cât se ridică tranzacția

Casa celebră din filmul „Singur acasă”, unde Kevin McCallister trăiește o serie de peripeții de Crăciun, și-a găsit un cumpărător după ce a fost scoasă la vânzare pentru 5,25 milioane de dolari. Conacul din Illinois, care a fost locul de filmare pentru exteriorul casei din ambele filme din franciza „Home Alone”, a fost achiziționat de un nou proprietar, iar tranzacția a fost încheiată chiar de Crăciun.

Casa din „Singur acasă” a fost vândută pentru o sumă fabuloasă de Crăciun

Casa celebră din filmul „Singur acasă” a găsit în sfârșit un cumpărător, la aproape trei decenii după lansarea filmului. Situată în Illinois, proprietatea a fost pusă la vânzare în acest an pentru 5,25 milioane de dolari, iar recent s-a anunțat că vânzătorul a acceptat o ofertă, iar tranzacția este „în curs” de finalizare. Această casă a fost locația principală în exteriorul filmului din 1990 și al continuării sale din 1992, „Home Alone 2: Lost in New York”.

Proprietatea de 836 de metri pătrați și toate facilitățile sale

Casa, construită în 1921, dispune de un spațiu imens, cu cinci dormitoare și șase băi. De asemenea, include patru șeminee, două spălătorii, două jacuzzi, un bar, o sală de cinema privată, un spațiu de recreere, o sală de gimnastică și un teren de sport acoperit.

Cu toate aceste facilități de lux, noii proprietari vor spera să evite peripețiile și năzbâtiile care au făcut ca casa să devină celebră în filmele de Crăciun.

Macaulay Culkin s-a gândit să cumpere casa

Macaulay Culkin, actorul care l-a interpretat pe Kevin McCallister în „Singur acasă”, a recunoscut că s-a gândit să cumpere casa atunci când a fost scoasă la vânzare.

Deși nu a făcut pasul de a achiziționa conacul, el a spus pentru Entertainment Weekly că „am avut o jumătate de gând să o cumpăr doar pentru amuzament”. potrivit The Independent.

Casa a fost vândută ultima dată în 2012 pentru 1,58 milioane de dolari și a fost închiriată pentru o noapte în 2021 ca parte a unei campanii promoționale pentru reboot-ul „Home Alone” al Disney, oferind oaspeților o experiență unică din film.