Lumea filmului și a teatrului este în doliu după trecerea în neființă a actorului britanic Tim Curry, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă de bariton și pentru interpretarea memorabilă a personajului Frank-N-Furter din clasicul cinematografic The Rocky Horror Picture Show. Artistul a murit la vârsta de 80 de ani, la reședința sa din Los Angeles. Deși cauza exactă a decesului nu a fost anunțată oficial, actorul se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate, conform variety.

Tim Curry s-a remarcat printr-o capacitate extraordinară de metamorfoză fizică în rolurile sale. În producția cult The Rocky Horror Picture Show, lansată inițial pe scenă în 1973 și ecranizată în 1975, acesta a dat viață unui savant extravagant, purtând un machiaj strident și o ținută devenită emblematică.

„Nu sunt un bărbat prea grozav la lumina zilei. Dar noaptea sunt un iubit de pomină. Sunt doar un travestit drăguț din Transilvania transsexuală”, cânta Curry într-o scenă, în timp ce se fâțâia cu fard de ochi și ruj strident, îmbrăcat într-o ținută neagră sumară, completată de ciorapi negri și jartieră.

Lansarea filmului i-a adus un succes uriaș, însă interpretarea a fost însoțită de temerea de a rămâne blocat într-un singur tip de personaj. Actorul a vorbit despre ezitările sale de la început.

„Când am citit scenariul, mi s-a părut foarte, foarte ingenios și amuzant. Adică, eram ezitant pentru că, dacă ar fi funcționat, ar fi fost greu să scap de această imagine. Dar, sincer, întotdeauna am considerat că (un rol) nu merită jucat decât dacă îți asumi un risc”, a spus Curry într-un interviu televizat din 1975.

Pe parcursul carierei, britanicul s-a afirmat în producții fantastice și de groază, precum Legend (1985), unde regizorul Ridley Scott l-a transformat în Lordul Întunericului cu ajutorul unor coarne uriașe și al pielii stacojii. De asemenea, în 1990 a oferit o interpretare înfricoșătoare personajului Pennywise în miniseria TV It, adaptată după romanul lui Stephen King.

A apărut într-o multitudine de producții cinematografice de succes, printre care Singur acasă 2: Pierdut în New York, Cei trei muschetari, Muppet Treasure Island, Îngerii lui Charlie, Clue și Annie. Profilul său artistic a fost marcat frecvent de roluri negative accentuate de un zâmbet inconfundabil și de un râs amenințător. „Îmi plac foarte mult rolurile acelea – sunt întotdeauna cel mai bine scrise”, i-a spus Curry lui Andrew Kay în 2011.

Artistul nu a ezitat să comenteze critic anumite proiecte din filmografia sa, oferind un exemplu direct din carieră.

„Am jucat într-adevăr foarte prost în acel film. Am câștigat un premiu Razzie (Zmeura de aur) pentru una dintre cele mai proaste interpretări ale anului – și l-am meritat din plin”, a recunoscut el, referindu-se la pelicula Congo din 1995.

Activitatea sa pe scenă i-a adus trei nominalizări la Premiile Tony. În 1981 a fost nominalizat pentru rolul lui Mozart din Amadeus, ulterior fiind recunoscut pentru prestațiile din My Favorite Year (1993) și Monty Python’s Spamalot (2005). Vocea sa deosebită i-a adus și un premiu Daytime Emmy în 1991 pentru interpretarea din seria de animație Peter Pan & the Pirates.

Născut la 19 aprilie 1946 în Grappenhall, Cheshire, Tim Curry a urmat studiile de artă dramatică la Universitatea din Birmingham. După ce a suferit un accident vascular cerebral în 2012, s-a retras treptat din activitatea publică, folosind un scaun cu rotile, dar a revenit scurt pe ecran în 2024 în producția horror Stream. Muzician, cântăreț și actor fără familie proprie, Curry rămâne una dintre cele mai distincte figuri din divertismentul internațional.